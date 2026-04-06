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王楚钦绝地反击首夺世界杯 孙颖莎创历史女单三连霸

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更新时间：15:48 2026-04-06 HKT
发布时间：15:48 2026-04-06 HKT

澳门举行的2026乒乓世界杯周日（5日）晚圆满落幕。男单决赛上演惊心动魄的大战，国家队「一哥」王楚钦在落后2：3的劣势下连扳两局，以4：3险胜日本新星松岛辉空，取得首个世界杯冠军。女单方面，国家队「一姐」孙颖莎以4：1击败队友王曼昱，成为首位成就世界杯女单三连胜的球手。

王楚钦逆转胜松岛辉空

国家队强将王楚钦上两届世界杯均四强止步，今次首度闯入决赛，对上日本小将松岛辉空。王楚钦第一局接连失误，以9：11先输一局。第二局「一哥」 一度落后，不过随即反超11：10，再六度刁时险胜18：16，追平局数1：1。第三局王楚钦以11：8取胜。之后松岛连胜两局13：11、11：8，局数反超前3：2。随后王楚钦稳住心态，以11：4取胜，追成3：3平手。决胜局王楚钦以11：8奠定胜局，首夺世界杯冠军，赛后他躺倒在地摀脸哭泣。

赛后王楚钦接受访问时表示：「 首先要感谢一直不放弃的自己。每场比赛都很难，每一天都有可能是在世界杯赛场的『最后一天』，非常庆幸自己这次终于做到了，『活』到了最后。」  随后他感谢现场支持的球迷 ：「感谢现场支持自己的球迷。这次没让支持自己的球迷们失望。 」 

 

孙颖莎成就三连冠伟业

女单决赛由「 世一」 和「 世二」的国家队球手孙颖莎及王曼昱合演。今仗「一姐」连取三局（11：9、11：8、13：11）。第四局王曼昱在落后4分下连夺7分，以11：8成功破蛋。不过孙颖莎在第五局以11：7再下一城，「一姐」局数胜4：1， 成为首位达成世界杯女单三运霸的球手。

孙颖莎赛后表示非常开心：「能够实现三连冠，我非常开心和珍惜。 今天我和曼昱都发挥出最好的水平，也为大家奉上了一场精彩的比赛。」随后她感谢现场支持的球迷，同时希望球迷也把掌声送给其他运动员 ：「 我觉得每一位在赛场上全力以赴、拼尽全力的运动员都值得掌声。所以也希望大家把今天的掌声送给曼昱。谢谢大家！」

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