第三届 Baseball5 五人制棒球亚洲杯圆满落幕 九支亚洲劲旅激战 D‧PARK 中华台北队夺冠 港队名列第五

由亚洲棒球总会、亚洲垒球总会及世界棒垒球总会（WBSC Asia Baseball5）主办、中国香港棒球总会承办，并获文化体育及旅游局及康乐及文化事务署资助的「第三届 Baseball5 五人制棒球亚洲杯 2026」，已于 2026 年 3 月 27 日至 31 日在荃湾愉景新城 D‧PARK 圆满举行。经过连日激烈竞逐，中华台北代表队在决赛中逆转击败日本封王；东道主中国香港队则以第五名完成赛事，并凭借上届世界杯主办身份，顺利取得今年 12 月于波多黎各举行的世界杯入场券。

本届赛事云集九支亚洲劲旅，包括中国香港、日本、南韩、新加坡、泰国、中华台北队、越南，以及首次参赛的孟加拉与沙地阿拉伯。开幕典礼上，中国香港棒球总会会长何廸夫致辞欢迎各支队伍及嘉宾莅临香港；文化体育及旅游局体育专员蔡健斌祝愿赛事圆满成功；世界棒垒球总会秘书长刘明珠则强调 Baseball5 五人制棒球在全球的迅速发展，并感谢东道主中国香港的全力投入与支持。开幕礼上由多位嘉宾向赞助商、合作机构及九支参赛队伍代表致送纪念品。随后上演的表演赛，由中国香港队迎战由八支球员组成的「亚洲全明星队」，展现五人制棒球跨越地域、性别与种族、凝聚不同地区参与者的独特魅力。最终港队以总局数 2 比 0 胜出，为赛事掀起序幕。

经过五日激战，决赛由中华台北队与日本上演巅峰对决。中华台北队在落后一局的劣势下， 最终以 5:4 险胜夺魁；泰国队则击败南韩摘铜。港队在名次赛中直落两局击败越南，锁定第 五名。 除了场内竞技，大会亦于愉景新城商场设有公众体验区，吸引超过 15 个团体及学校参与， 有效向社区推广这项节奏明快的新兴运动。 赛事期间，中国香港棒球总会会长何廸夫及主席庄岐鸣与世界棒垒球总会及亚洲棒球总会进行了多次会面，探讨在港设立「五人棒球亚洲总部」的可能性，期望进一步加强与亚洲各队伍的联系，拓展五人棒球的推广覆盖面，并更频密地筹办区域性比赛及教练、竞赛官员培训课程等专业发展项目。