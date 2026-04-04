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空手道｜世一刘慕裳力臻完美论：每次看回比赛，都找到进步空间，那就不叫完美

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更新时间：19:39 2026-04-04 HKT
发布时间：19:39 2026-04-04 HKT

上周「杰运」获颁「香港杰出女运动员」的空手道「形女」刘慕裳（Grace），周六出席「启德武台2026 - 香港竞技空手道公开赛」的启动礼，近年几近无敌手，去年包办世锦赛、亚锦标、世运会冠军，亦是应届年终总冠军，Grace谦称自己「仍在追求完美」中，亦想学效西班牙导师兼前世一珊齐丝（Sandra Sanchez）的「I am the best」(我是最好」的自信，她笑说：「我仍在学习中。」

34岁的Grace认为年龄不是她考虑退役与否的因素，现时一年年去定大赛的目标去力臻完美。徐嘉华摄
34岁的Grace认为年龄不是她考虑退役与否的因素，现时一年年去定大赛的目标去力臻完美。徐嘉华摄
「世一」刘慕裳出席活动的开幕礼，体育专员蔡健斌（左四）也有出席。徐嘉华摄
「世一」刘慕裳出席活动的开幕礼，体育专员蔡健斌（左四）也有出席。徐嘉华摄
大会邀得同为应届世界冠军的刘慕裳（右二）及土耳其组手（-60公斤级）的Eray Şamdan （左一）到场分享心路历程。徐嘉华摄
大会邀得同为应届世界冠军的刘慕裳（右二）及土耳其组手（-60公斤级）的Eray Şamdan （左一）到场分享心路历程。徐嘉华摄

欣赏前世界冠军及现训练导师Sandra的自信

34岁的Grace自2024年底开始到西班牙跟Sandra训练，近2年的成绩有目共睹（包括去年首任世界冠军、世运会冠军、亚锦赛「三连霸」），她最欣赏Sandra的自信说：「Sandra为人乐观、自信满满，她退役了几年，自信仍在，每次跟她练习，她仍打得好好，直接推动我要打得比她更好，这种像比赛的训练气氛令我不断进步。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
两位世界冠军包括女子形的刘幕常及组手（- 60公斤级）的Eray Şamdan 一同出席活动。徐嘉华摄
两位世界冠军包括女子形的刘幕常及组手（- 60公斤级）的Eray Şamdan 一同出席活动。徐嘉华摄

忆述三年前曾因怕输想过退役

Grace认为自己的自信心不及Sandra，曾试过在2023年自己第一次夺亚锦标赛冠军后（击败日本清水希容），曾想过退役，就是自信心作崇，她表示：「拿完第一次亚锦赛金牌，因为不想下一届输，所以想过不打，没想过可以拿到3次。」Grace表示那种「不敢相信」（自己可以赢完一次又一次）背后的原因，是自己不是「拿住日本旗出来打」：「场场决赛都要对日本旗（指日本选手），这个国家垄断了亚锦赛冠军宝座好多年，所以不敢谂（赢完再赢）。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
香港3位女子形团体赛主力王思敏（右起）、马嘉敏及董依然都视刘慕裳为学习对象，她们认为Grace的成就令自己成为港队的一员感到骄傲，Grace对港队各人都是一大动力。徐嘉华摄
香港3位女子形团体赛主力王思敏（右起）、马嘉敏及董依然都视刘慕裳为学习对象，她们认为Grace的成就令自己成为港队的一员感到骄傲，Grace对港队各人都是一大动力。徐嘉华摄
香港女子形团体赛主力王思敏（右起）、马嘉敏及董依然是上届亚锦赛铜牌，她们期望今年六月的亚锦赛能跻身决赛。徐嘉华摄
香港女子形团体赛主力王思敏（右起）、马嘉敏及董依然是上届亚锦赛铜牌，她们期望今年六月的亚锦赛能跻身决赛。徐嘉华摄

九月亚运会  有机会争香港「第一金」

正如清水希容退了后，到了现在Grace的决赛对手总是日本的尾野真步（亚运的日本对手也会是尾野），一场赢完再一场令Grace逐渐迈向「I am the best」的境界，但她说：「我仍在学习中，Sandra在比赛出错时也可以说 「I am still the best」。」

Grace亦说现时所得的所有锦标，未有一场可以用「完美」来形容：「我无一次的训练是完美，完美好难，比赛也未有一场是完美，每次赛后睇片，都找到进步空间，那就不是完美。」

Sandra曾于2021年东京奥运决赛击败日本的清水希容夺金，像给Grace打一支强心金，她说：「我预期在日本打今届亚运一定是硬仗(意指空手道是日本国技之一），但Sandra可以在东京赢日本选手夺奥运金牌，让我知道我也有这可能性。」

刘慕裳（右一）跟3位香港女子形的团体赛代表马嘉敏（左一）、王思敏（左二）、董依然（右二）以及土耳其空手道组手世界冠军Eray Şamdan一同出席活动，还有港队总教练William（右三）。
刘慕裳（右一）跟3位香港女子形的团体赛代表马嘉敏（左一）、王思敏（左二）、董依然（右二）以及土耳其空手道组手世界冠军Eray Şamdan一同出席活动，还有港队总教练William（右三）。

下周五四川出战今季第三站超联  冀力保不败身

Grace下周五（10号）将出战今季第3站WKF K1超级联赛（四川乐山站），冀能保持近一年来「不败之身」，已累积今季头2站冠军的她若在四川站胜出，大有机会再尝「年度总冠军」滋味。

值得一提，世界空联今年初开始改新赛规，其中包括栽判打分由以往显示每位裁判比分改举旗多寡定红、蓝方谁获胜，Grace表示仍在适应中，但在完成的2站超联，有不少场次都以7:0压倒性赢对手。 

记者／摄影：徐嘉华

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