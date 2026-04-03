乒乓球世界杯｜王楚钦挫勒邦闯8强 国乒男单独苗续争冠

澳门举行的乒乓球世界杯2026周五上演男单16强战码，国家队唯一晋级男单淘汰赛的「世一」王楚钦顶住压力，以4：2击退法国一哥菲历斯勒邦（Felix Lebrun），成功跻身8强，为国家队保住争冠希望。

王楚钦今仗与勒邦激战六局，首局先失11：13，随即以11：9扳平。王楚钦第三局再输9：11，经调整节奏连赢11：5、11：6，局数反超前3:2。第六局战况紧凑，双方战至刁时，王楚钦凭借关键分把握力险胜15：13，最终局数胜4：2晋级。王楚钦将于8强迎战斯洛文尼亚球手达鲁科约基治（Darko Jorgic）。

其他四名国家队球手，梁靖昆小组赛两战皆北，周启豪与陈垣宇各得一胜一负，同样未能出线。而19岁新星温瑞博小组赛两战全胜，包括法国名将高泽（Simon Gauzy) ，惟于16强1：4负中华台北林昀儒行人止步。