Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球世界杯｜王楚钦挫勒邦闯8强 国乒男单独苗续争冠

即时体育
更新时间：20:59 2026-04-03 HKT
发布时间：20:59 2026-04-03 HKT

澳门举行的乒乓球世界杯2026周五上演男单16强战码，国家队唯一晋级男单淘汰赛的「世一」王楚钦顶住压力，以4：2击退法国一哥菲历斯勒邦（Felix Lebrun），成功跻身8强，为国家队保住争冠希望。

王楚钦今仗与勒邦激战六局，首局先失11：13，随即以11：9扳平。王楚钦第三局再输9：11，经调整节奏连赢11：5、11：6，局数反超前3:2。第六局战况紧凑，双方战至刁时，王楚钦凭借关键分把握力险胜15：13，最终局数胜4：2晋级。王楚钦将于8强迎战斯洛文尼亚球手达鲁科约基治（Darko Jorgic）。

其他四名国家队球手，梁靖昆小组赛两战皆北，周启豪与陈垣宇各得一胜一负，同样未能出线。而19岁新星温瑞博小组赛两战全胜，包括法国名将高泽（Simon Gauzy) ，惟于16强1：4负中华台北林昀儒行人止步。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
4小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前