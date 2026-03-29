场地单车亚锦赛｜男子麦迪逊相隔两届再有港将上奖台 港队暂累积七面奖牌

已手执5面奖牌的香港精英单车队周日在菲律宾举行的亚洲场地单车锦标赛，男、女子麦迪逊组合先后为香港增添铜牌，功臣包括李思颖（Ceci）/梁颖仪及朱浚玮/曹棨光，港队暂累积1金1银5铜；Ceci周一还有捕捉赛，可望成功卫冕。

香港男、女子麦迪逊组合为香港增添铜牌，功臣包括李思颖（右起）、梁颖仪、朱浚玮、曹棨光。香港单车总会图

梁颖仪（右一)及李思颖（右二) 为香港增添一面麦迪逊赛铜牌。香港单车总会图

共有9支亚洲车队派员参加女子麦迪逊赛，Ceci及颖仪去年曾夺银牌，周日一上场就开始发力，在30公园（共120圈）的比赛，完成头40圈，港队占据首位，可惜随后被强顽的日本及中国队一圈圈追过，港队最终以31分夺得一面铜牌；日本组合垣田真穗/池田瑞纪以53分夺冠（他们在12个冲刺圈中共8次以首名冲刺），中国周梦寒/巩现冰以平均的发挥，以总分40居亚。

相隔两届，终有香港男子组合（右）取得麦迪逊赛奖牌。香港单车总会图

紧接上场的男子麦迪逊赛共有12支队伍参加，香港男子组合对上一次取得亚锦赛的麦迪逊赛奖牌是2023年梁嘉儒及梁峻荣，当年他们合作夺得银牌，事隔两届，终于由朱浚玮、曹棨光这组合以65分取得铜牌，在尾段压过国家队的全运金、银牌组合杨阳、吴俊杰（53分）；冠军是104分的日本组合、亚军是82分的哈萨克组合。

除Ceci外，朱浚玮也会参加捕捉赛，值得一提，已有1金（淘汰赛）1银（全能赛）2铜（女子团体追逐赛、麦迪逊赛）在手的Ceci在去年这个项目取得她单车生涯首面成人组亚锦赛金牌，看她能否成功卫冕。

记者：徐嘉华