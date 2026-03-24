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F1｜咸美顿与诽闻女友甘卡戴珊秘游东京 被网民野生「捕获」

即时体育
更新时间：12:58 2026-03-24 HKT
发布时间：12:58 2026-03-24 HKT

七届一级方程式（F1）世界冠军咸美顿（Lewis Hamilton）的感情生活，近日再次成为外界焦点。这位英国车神被拍到，与美国真人骚女王甘卡戴珊（Kim Kardashian），在日本东京街头甜蜜漫步，令两人的恋情传闻，再次甚嚣尘上。
 

东京街头被「捕获」 恋情再升温

现年41岁的咸美顿，正利用F1中国站与日本站之间的空档期，与据传是其新欢的45岁甘卡戴珊，同游东京。根据社交媒体上流传的影片及照片，这对「A-list」组合在东京街头漫步时，被粉丝「捕获」。从画面可见，两人心情大好，咸美顿更向途人挥手致意，似乎未有因被认出而影响心情。

咸美顿正利用F1中国站与日本站之间的空档期。新华社
咸美顿正利用F1中国站与日本站之间的空档期。新华社

恋情早有玄机 曾同游英国、现身超级碗

两人的绯闻，最早可追溯至今年一月底。当时，他们被拍到一同入住英国科茨沃尔德（Cotswolds）的一家五星级酒店。上个月，两人又被发现一同现身在加州举行的美式足球「超级碗」（Super Bowl）决赛，令恋情传闻愈演愈烈。

咸美顿拒谈私生活

尽管多次被拍到同场，但双方至今仍未公开承认恋情。据《天空体育》透露，在超级碗期间，曾有记者当面向咸美顿求证，但他当时仅以「这是我的私生活，我不会谈论这个」为由，礼貌地拒绝回应。

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