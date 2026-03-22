「世一」蔡俊彦意籍教练Maurizio首夺「全年最佳教练」大奖 可望好运带给现正在利马战大奖赛的男、女花剑队

一年一度的「香港优秀教练选举」颁奖典礼周六在体院举行，带领男子花剑代表蔡俊彦（Ryan）于去年连夺世锦赛、亚锦赛「双冠军」兼荣升「世一」的意大利籍花剑教练Maurizio Zomparelli大热夺得「全年最佳教练」（个人项目高级组）大奖，他正身在秘鲁利马跟剑手准备大奖赛，总共有6名男花及2名女花跻身正赛，可望能将好运带给剑手们，为港争取奖牌。

香港剑击队总教练郑兆康（右二）代替Maurizio上台领奖。体院图

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Ryan有现时的成就，意籍教练Maurizio居功至伟。FIE图

由香港教练培训委员会主办的「全年最佳教练」共有4个大奖，包括「个人项目高级组」、「团体项目高级组」、「个人项目青少年组」及「团体项目青少年组」，除Maurizio首夺「个人项目高级组」大奖外，残疾人游泳（智障）教练梁淑盈亦同夺此奖，残疾人剑击教练黄金球及武术黄志光夺「团体项目高级组」、美式桌球教练聂海欣夺「个人项目青少年组」奖、前壁球名将李浩贤夺「团体项目青少年组」奖项，七榄的Paul John夺「最佳队际运动教练奖」。

说回男、女子花剑队，本月初原本有关罗站的世界杯，但受到中东局势影响，赛事暂时延期，月初已飞到巴黎的花剑队一直留在当地训练，日前从巴黎飞到利马准备出战周日的「正赛」。

男子花剑共有6人参加，除了「世一」蔡俊彦（Ryan）及世界排名第9的张家朗直入正赛外，还有4位年青剑手包括少年组世界排名第一的何承谦、林浩朗、梁千雨及吴诺弘，十分鼓舞。女花方面有2位代表包括陈诺思及郑晓为从小组赛杀入决赛。

记者：徐嘉华

各得奖教练大合照。体院图

前香港壁球代表李浩贤首夺教练奖。体院图