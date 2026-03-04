2026劳力士中国海帆船赛｜今日维港掀战幔 高手云集 三日后知结果

由香港游艇会主办的「2026劳力士中国海帆船赛」，今日（4日）在维多利亚港正式掀起战幔。20支来自本地及海外的劲旅，在标志性的维港景色下起航，展开全长565海浬的征途，直指菲律宾苏碧湾。

赛事于今日上午11时20分准时鸣枪。起步前，大会特设传统醒狮环节助兴，祈求风调雨顺。随著号角响起，维港海面百舸争流，场面壮观。今届赛事高手云集，分为「IRC竞赛组」、「双人组别」、「IRC高级休闲组」及「PHS组别」，当中包括来自澳洲、中国内地及菲律宾的4支海外劲旅，与一众本地好手一决高下。

奥运冠军徐莉佳：不敢奢望 但已准备就绪

全场焦点落在卫冕冠军「Happy Go号」身上。这艘TP52型帆船于2024年包办冲线冠军及IRC全场总冠军，今届更有中国首位帆船奥运金牌得主徐莉佳坐镇。徐莉佳在赛前记者会上透露，自己将负责调帆及协助战术决策，特别是在驶离繁忙的维港交通时。

「Happy Go号」作为上届冠军开启卫冕征程。杨功煜摄

对于能否协助船队成为史上首支两夺「双料冠军」的队伍，徐莉佳表现谦逊但坚定：「作为新成员，加上天气变数，我们不敢奢望，但全队已准备就绪，会尽力避开无风区，发挥最佳水平。」

强强联手 剑指打破十年纪录

另一夺标大热为「Team Alive–Rampage号」。这支联队结合了两届悉尼至荷伯特帆船赛冠军「Alive」与刚夺得香港至越南帆船赛冠军的香港「Rampage」船队精锐。Rampage船主陈维泽在记者会上笑言，他决定「忍痛割爱」，放弃驾驶自己的船，改用更有胜算的Alive参赛：「我是做投资的，讲求价值。虽然放弃了自己的『爱人』，但为了破纪录的梦想，这是值得的。」

「Team Alive– Rampage 号」同样为今届赛事的夺冠热门。杨功煜摄

菲国老将再战 莫俊杰「单枪匹马」上阵

菲律宾老牌劲旅、2023年冲线冠军「Standard Insurance Centennial V号」亦不容忽视。船东Ernesto Echauz第14次参赛，他形容此赛事为东南亚最负盛名的离岸赛，是每位菲律宾水手的梦想。对于上届仅落后5分钟屈居亚军，他大赞对手出色，但强调今次人船皆已准备妥当，期待一场精彩对决。

2026劳力士中国海帆船赛周三开赛。杨功煜摄

至于今届赛事的一大亮点，是前港队帆船运动员莫俊杰驾驶「2 Easy号」出战，创下赛事首个单人参赛纪录。Tiger坦言，心理压力比身体更大，最大的挑战是如何在独自航行中入睡。他透露将依赖AI导航系统，并采取「猫睡」策略：「我必须相信系统，每次休息15至30分钟，以保持体能应付数日的航程。」

莫俊杰将驾驶他的「2 Easy号」，历史性的开启他个人航行劳力士中国海赛事的征途。杨功煜摄

随著船队驶离香港水域，大部分船队预计将航行3-4日抵达菲律宾苏碧湾，届时将揭晓这场海上激战的最终王者。