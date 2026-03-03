桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章

香港「四眼Cue后」吴安仪踏入2026年好事连连，上月先在比利时女子桌球公开赛夺冠，昨晚再在社交平台公布喜讯，宣布结束15年爱情长跑，踏入婚姻殿堂。

吴安仪2026年喜上加喜 先夺2026首冠昨再公布婚讯

现年35岁的吴安仪昨晚在社交平台发文说：「After 15 years… A new Chapter begins」，并在配图中手执鲜花，一只手展示无名指上的戒指，脸上洋溢着幸福的笑容，15年爱情长跑终修成正果，不少网民留言送上祝福。

吴安仪刚步入2026年人生和赛场双丰收，曾3夺世界冠军的她今年初先在WSF女子桌球锦标赛夺亚，上月在比利时桌球公开赛更在4强和决赛分别击败2位前世界冠军，英格兰的伊云丝（Reanne Evans)及泰国的勒查露（Mink Nutcharut)夺冠，打破今季冠军荒外，亦是职业桌球生涯第23冠。