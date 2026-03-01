香港LCK CUP2026｜Ruler决胜局5杀杀死比赛 Gen.G3:0横扫BFX夺LCK CUP冠军

电竞英雄联盟(Leauge of Legends, LOL)南韩冠军联赛LCK CUP2026决赛，周日上演最终的决赛，由今季最大黑马BFX对上今季还未尝一败的Gen.G。Gen.G最终3局保持强捍的统治力，Gen.G射手Ruler更在最终一局中打出五杀(Penta Kill)，以3:0横扫BFX勇夺LCK CUP冠军。

Game1 BP

Gen.G

Ban:尤娜拉、妮可、阿祈尔、卡玛、纳帝鲁斯

Pick:雷兹、关、嘉文四世、希维尔、巴德

BFX

Ban:蓝宝、菲艾、奥莉安娜、伊泽瑞儿、烬

Pick:法洛士、潘森、塔莉亚、呐儿、锐儿

Canyon在3分多钟时，把握下路推线太深机会，变奏捉死Diable的法洛士，其后BFX聚集中路下路和打野偷打龙提速，被Gen G捉到机会打出1波1换3兼取得首龙，之后BFX在边线操作下一度将经济拉近，但其后Raptor的潘森和Clear的呐儿尝试捉死在下路的Kiin，虽然成功捉到Kiin，但Gen.G其余4人把握机会开巴龙，一举将经济差拉开，在24分钟左右中路爆发团战，Canyon先被BFX捉死，但其后Gen.G在拉扯下，Kiin的关和Chovy的雷兹突然发难，BFX无法承受高伤害仅呐儿能够逃脱。最后在河道再爆发团战，但奈何Gen.G伤害太高，BFX溃败最终直取主堡取得首胜。

Game2 BP

Gen.G

Ban:蓝宝、卡玛、尤娜拉、妮可、悟空

Pick:艾希、瑟菈纷、加里欧、安比萨、萨亨

BFX

Ban:欧萝拉、菲艾、纳帝鲁斯、赵信、婕莉

Pick:奥莉安娜、夜曲、雷尼克顿、克黎思坦、睿娜妲

今场BFX在下路大做文章，前期就先以变奏gank，捉到Duro的瑟菈纷，但其后Gen.G也没有放出太多机会，在19分钟6雀区爆发会战，Kellin的锐娜坦在巴龙河道被捉，虽然Diable的克黎思坦及时开大收起Kellin，但Gen.G的其他成员亦赶到，瑟菈纷大技成功魅惑到BFX下路组合反开成功，将BFX成员逐个击破后再取得巴龙，一举将经济差距拉开到接近4000，其后Gen.G亦凭着安比萨和萨亨以及加里欧强势的冲排能力下，打得BFX接连败退，最终Gen.G以13:3的人头比下再下一城。

Game3 BP

Gen.G

Ban:蓝宝、露路、卡玛、赵信、卡桑帝

Pick:厄萨斯、悟空、安妮、尤娜拉、妮可

BFX

Ban:欧萝拉、菲艾、犽凝、雷珂煞、婕莉

Pick:赛恩、蒙多医生、阿祈尔、路西恩、娜米

决胜局双方早段亦未有太多碰撞，但正正符合Gen.G作为较为后期阵容的节奏，但15分钟Gen.G先开预示者，Raptor赶到尝试接手，但Gen.G的安妮和妮可及时赶到，BFX的成员也到场爆发团战，最终虽然BFX可以抢到预示者，但也付出了赛恩和娜米的人头代价，其后Gen.G也多次把握Diable企位太前的机会，先收掉Diable打赢团战滚起雪球，而Ruler的尤娜拉在拉开装备差距下伤害「爆表」，在接近30分钟Gen.G尝试启动巴龙，BFX除了阿祈尔还在带线外，其余四人尝试制止Gen.G，但Diable再次因为企位太过靠前被打至残血，Gen.G随即发动攻势，在Ruler的4杀下击溃BFX，而回城后再传送的阿祈尔落地已为时已慢，被Ruler收下5杀兼一举推掉主堡，以3:0击败BFX勇夺今年LCK CUP冠军，而今场多次从BFX手上偷下小龙的打野Canyon则获本场最佳玩家。

记者/摄影：魏国谦