拳击｜曹星如一日前顺利过磅 周六出战复出职业赛后第三场赛事

香港拳坛「神奇小子」曹星如（Rex，23胜0负1和，14KO）周六（28号）在马尼拉出战他复出职业拳赛后第3场比赛，跟菲律宾拳手、外号「眼镜蛇」的 Genisis Libranza（22胜5负，14次KO），力争 IBF 泛太平洋雏量级冠军金腰带，同场，另一位职业拳手潘启情（Raymond）将争夺WBF金腰带。

曹星如(左)顺利过磅，他的身高明显比对手有优势。

星如是次对手 Libranza 战绩彪炳，曾挑战 IBO 世界冠军，并角逐 IBF International 及 WBO Inter-Continental 等高级别腰带，大赛经验丰富。面对来势汹汹的对手，Rex 于周六（27号）顺利过 磅后表示状态理想：「备战期间试过与不同拳手进行 12 回合实战，无论体能分配、拳击技 巧，还是控制对手节奏的能力，都比以往有明显提升。」

虽然过去两周进入减磅阶段，但星如笑言精神状态良好：「就算减到最后 1kg，都不会好似以前的手软脚软。」星如 强调将以平常心应战，专注把备战期间所练的技术完整发挥，力求掌控比赛节奏。他说新一年方向清晰，将延续复出时的初心，全力向世界冠军目标进发。

潘启情(右) 赛前一天亦顺利过磅。

同场另一焦点，是RCT International Boxing Promotion 旗下拳手潘启情强势回归冠军战舞台。前 WBC 亚洲洲际及 ABF 轻蝇量级冠军的他，现战绩 10 胜（6 次 KO）4 负 2 和，以进取打法及丰富经验见称。周六他将迎战菲律宾拳手 Enrique Magsalin（11胜8负2和），争夺 WBF Australasian 蝇量级冠军金腰带。

Raymond 周五成功过磅后表示，虽进入减磅期，但精神不俗，比赛当天将以平常心、专注比赛。 他亦透露今场心态比上一仗更佳：「有不少朋友专程飞往菲律宾支持我，有他们现场打气 ，我一定会愈打愈好。」

Raymond 期望在新一年重返 10 至 12 回合赛事，争取跻身「四大组织」亚洲甚至世界排名。今年亦是他踏入职业拳坛的第10年，他坦言将全力以赴，在擂台上证明自己的实力。

Raymond的比赛时间是周六下午3时45分，而星如随后于5时30分出场，地点是马尼拉Elorde Sports Center，届时Elorde TV Facebook Page 将直播赛事。