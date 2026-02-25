Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯│陈颢桦伙拍韩将金娜英淘汰国家组合 晋级混双4强

更新时间：20:35 2026-02-25 HKT
发布时间：20:35 2026-02-25 HKT

WTT新加坡大满贯今日(25日)上演混双8强赛，港队组合黄镇廷/杜凯琹强势晋级4强后，另一港将陈颢桦亦顺利跻身准决赛，他伙拍南韩球手金娜英，直落3局拍走国家队组合黄友政/陈熠。

陈颢桦拍金娜英淘汰国家组合

陈颢桦在今次WTT新加坡大满贯赛伙拍金娜英出战混双，意外打出惊喜，首圈先淘汰奥地利组合，16强面对4号种子林昀儒/郑怡静又赢3:1。两人在8强斗7号种子，国家队组合黄友政/陈熠，甫开赛即进入状态，首局先赢11:5，第2局保持气势再赢11:6。黄友政和陈熠于第3局奋战到底，可是仍输11:13，陈颢桦与金娜英直落赢3:0，将会与头号种子、南韩组合林钟勋/申裕斌争夺决赛席位。

