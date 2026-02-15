Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击｜何思朗14字真言为今季开一条希望之路 有信心2026年比去年更好

更新时间：13:03 2026-02-15 HKT
发布时间：13:03 2026-02-15 HKT

周大福人寿冠名赞助的飞越启德「小剑神」培训计划，周六在启德体艺馆的习艺坊举行「小剑神」决赛暨毕业礼，共有20名年龄介乎9岁至14岁的小剑手跻身为期一年半的精英培训计划，去年11月在体艺馆夺得粤港澳全运会男子佩剑个人赛银牌的何思朗，寄语小剑手们：「在打剑方面，尽情玩、尽情享受，不要给自己在压力下打剑，要在开心愉快的心情下打剑，成绩自然而来。」

小剑神计划总教练林衍聪(右)是何思朗(中)及陈乐熹(左)的大师兄，大家都为香港佩剑出一分力。徐嘉华摄
小剑神计划总教练林衍聪(右)是何思朗(中)及陈乐熹(左)的大师兄，大家都为香港佩剑出一分力。徐嘉华摄
周六的习艺坊满是人，可见剑击在香港的受欢迎程度。徐嘉华摄
周六的习艺坊满是人，可见剑击在香港的受欢迎程度。徐嘉华摄
11岁的麦智霖(右)夺得男子9-12岁组冠军。徐嘉华摄
11岁的麦智霖(右)夺得男子9-12岁组冠军。徐嘉华摄
黄心原(左)夺女子6-8岁组别冠军。徐嘉华摄
黄心原(左)夺女子6-8岁组别冠军。徐嘉华摄

「小剑神」培训计划（佩剑为主）由去5月展开，约有800名年龄介乎6-12岁报名参加，以本计划总教练林衍聪为首的团队一开始从体适能测试进行筛选（此为第一阶段），共有160人开始剑击训练（第二阶段共8堂），再由这160人筛剩100人进入另一阶段的剑击训练（第三阶段共32堂），到周六进行「小剑神杯」比赛兼毕业典礼，成绩最佳的20人将接受为期一年半的训练，培养他们成为佩剑未来「新力军」，费用全免。

大会请来全运银牌何思朗(中)及佩剑主力之一的陈乐熹出任嘉宾。徐嘉华摄
大会请来全运银牌何思朗(中)及佩剑主力之一的陈乐熹出任嘉宾。徐嘉华摄
思朗(右)及乐熹(左)更现打了一局15分的友谊赛。徐嘉华摄
思朗(右)及乐熹(左)更现打了一局15分的友谊赛。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
聪SIR 在活动中客串做何思朗及陈乐熹一战的现场评述员。徐嘉华摄
聪SIR 在活动中客串做何思朗及陈乐熹一战的现场评述员。徐嘉华摄

大会邀请到应届全运会男佩银牌的何思朗及师弟陈乐熹到场，二人十分受小剑手们欢迎，他们都一一跟他们签名及合照，对于一班年纪轻轻的小剑手能在小小年纪就接触剑击，都表示比自己起步更早。30岁的思朗10岁 开始花剑、中一才打佩剑、14岁开始在体院精英训练，他寄语一班小剑手要尽情享受打剑。

大批小剑手等著跟思朗哥哥合照及索取他的签名。徐嘉华摄
大批小剑手等著跟思朗哥哥合照及索取他的签名。徐嘉华摄

思朗表示：「小朋友开始打剑，尽情开心去玩是最好的开始，因为若有压力去打剑，之后你都不会享受这项运动，我觉得他们真是要开心的去玩（指打剑），成绩只是其次，只要打得开心，成绩自然就会来。」

港队总教练郑兆康(中)也有到场分享，认为小剑神的培养好重要，有苗子才不会出现青黄不接现象。徐嘉华摄
港队总教练郑兆康(中)也有到场分享，认为小剑神的培养好重要，有苗子才不会出现青黄不接现象。徐嘉华摄

11月全运后打了3站FIE世界排名赛，现世界排名69、从小组赛打起的思朗一站入正赛、2站不入正赛，他表示是在「正确的路轨」上：「在全运前，我经历了一个低潮（去年的世界排名曾跌出过120外），在全运时我同自己讲，『事到盛时需警醒、境到逆时需纵容』，我就保持纵容去面对比赛（结果全运夺银），希望保持这个心态去面对2026年，特别这一年的7月有香港主办的世界锦标赛及9月的名古屋亚运会；现在FIE的排名赛主要是为了那2个大赛的舖排及作好准备，尤甚剑击的打法日新月异，要时刻装备好自己去应战。」

小剑手妹妹难得见到陈乐熹，当然也要他的签名留念。徐嘉华摄
小剑手妹妹难得见到陈乐熹，当然也要他的签名留念。徐嘉华摄

才21岁 的陈乐熹小学四、五年级开始打剑，比「小剑神」计划的小朋友迟一点点，他表示从小接触剑击，可以累积更多经验，有助日后的剑击路；说到师兄何思朗的全运银牌，陈乐熹也表示整香港佩剑队都起了一个鼓舞的作用，证明香港佩剑是得的。


「小剑神」计划总教练林衍聪为计划设计训练课程，他表示一切都按住计划进行：「我们选6-12岁 的小朋友参加计划，长远是希望为香港剑击找『苗子』，未来一年半的训练，我们会不时安排比赛给这班小剑手，最终希望他们都能透过成绩晋身到体院接受精英培训。」


记者/摄影：徐嘉华

