羽毛球｜ 香港公开赛历史性升级超级750站 顶尖球星必临香港

世界羽联（BWF）今日（9日）公布 2027 至 2030 年世界巡回赛各级别赛事主办城市，中国香港羽毛球总会传来喜讯，「香港公开羽毛球锦标赛」成功获得升级，将于该四年周期首次升格为「世界巡回赛超级 750 赛」（Super 750）。这意味著届时世界排名前列的顶尖球手将强制参赛，香港球迷将可亲睹更强大的星级阵容。

2027-2030世界羽联世界巡回赛超级750主办地点。BWF

汤伟伦：体育盛事之都的认可

中国香港羽毛球总会会长汤伟伦对申办成功表示欣喜，他指出这项升级是对香港羽总办赛能力的国际级认可，也是对香港作为「国际体育盛事之都」地位的充分肯定。「我们非常荣幸获得世界羽联授予超级 750 赛事的主办权。我们会把握此机遇，进一步推动羽毛球运动发展，向世界展现香港的活力与魅力。」

汤伟伦特别提到，是次升级将直接提升赛事的竞技水平。根据世界羽联的赛事规定，超级 750 级别赛事要求世界排名前 15 的单打选手及前 10 的双打组合必须参赛。换言之，全球最顶尖的羽毛球精英届时将汇聚香港，赛事激战可期，预料将吸引大批海外及内地球迷专程来港观赛，带动体育旅游。

香港羽总感谢世界羽联的信任，以及特区政府、文体旅局、康文署及社会各界多年来的支持。随著赛事级别提升，香港公开赛未来每年将继续汇集二百多名来自约 20 个国家和地区的奥运及亚运奖牌健儿，在香港竞逐殊荣。