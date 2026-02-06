乒乓球亚洲杯│林兆恒小组尾轮不敌国家球手陈俊菘 仍力压后者次名晋级16强
更新时间：14:26 2026-02-06 HKT
发布时间：14:24 2026-02-06 HKT
发布时间：14:24 2026-02-06 HKT
乒乓球亚洲杯继续于中国河口五源河体育场上演，港将林兆恒(6日)今早于男单小组赛H组尾轮斗国家球手陈俊菘。林兆恒力战下输总局数输2:3，但他和对手陈俊菘，以及日本选手宇田幸矢于小组同样累积2胜1负，要计算小组比赛的局数分胜负，最终宇田幸矢以首回晋级，林兆恒次名入16强，陈俊菘得第3，成为首位出局的中国球手。
3人同样2胜1负计局数分排名
赛前2战全胜的林兆恒，面对12号种子陈俊菘，首局先输5:11，但之后连赢11:6、11:8，一度反超前，可是他在第4和第5局分别输7:11和11:13，总局数负2:3。同组的宇田幸矢在尾轮以3:1击败马来西亚球手黄祺燊，林兆恒、陈俊菘和宇田幸矢同样录得2胜1负积5分，需要计算局数分差决定排名。宇田幸矢在3场比赛中赢8局输4局，总局数差为+4局，首名晋级；林兆恒赢8局输5局，总局数差为+3局，次名入16强；陈俊菘赢6局输7局，总局数差为-1局，只得第3名，成为今届乒乓亚洲杯首位出局的国家球手。
