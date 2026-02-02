羽毛球｜港队名将伍家朗IG公布喜讯 「我准备做老窦喇！」

香港羽毛球代表伍家朗，周一晚于个人社交媒体公布喜讯：「我准备做老豆（窦）喇！」家朗并要大家猜猜他的孩子是仔定女，网民们为家朗送上祝福的同时，可以到其IG亲自开估。

IG邀大家估BB性别

伍家朗在个人IG公布太太有喜，将为人父的喜讯，内容写到：「我想喺度同大家宣布我准备做老豆（窦）喇！！！我嘅家庭好快就会由公仔头像显示（父妻两人加两猫），加多一位成员变成公仔头像（两夫妇一孩子加两猫）。其实早喺太太怀孕三个月之后就想话畀大家知，但谂谂吓都系等埋个Gender reveal先，而家终于可以将哩个好消息同所有关心我嘅人讲，唔洗再问我几时有小朋友喇。俾大家估下系仔定女？向右边扫开估！」

家朗的朋友、球迷、粉丝们，到家朗IG送上祝福之余，可以根据指示亲自开估，揭晓家朗的孩子究竟是男还是女？