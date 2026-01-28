澳网｜女单连环爆冷 莉芭坚娜 佩古娜「下克上」强势闯四强

澳网女单八强战周三上演两场「下克上」好戏，佩古娜（Jessica Pegula）以（6：2 、7：6(1) ）胜安妮丝莫娃（Amanda Anisimova）和莉芭坚娜（Elena Rybakina）以（7：5、6：1 ）胜施维雅迪（Iga Swiatek） 两场均以直落两盘、比分悬殊的强势表现，淘汰更高排名对手，晋级四强。

世界排名第五的莉芭坚娜面对世界排名第二施维雅迪，首盘即展开激烈拉锯。双方互破发球局后战至5:5，莉芭坚娜在关键第十一局连轰两记Ace，再以反手制胜分取得突破，最终以7:5先拔头筹。次盘她完全主导比赛，凭借强劲发球与底线火力连续破发，以6:1轻松取胜，仅用95分钟便终结施维雅迪。 此波兰球手虽有4次法网与美网及温网各1次的6次大满贯，但始终缺一个澳网大满贯，与网球四大满贯无缘 。赛后她表示会改进自己，对明年充满信心：「 也许明年我就能拥有它了。」

另一场「美国内战」，世界排名第六的佩古娜亦展现压制性表现。面对世界排名高两位的老乡安妮丝莫娃，佩古娜首盘两度破发，仅用30分钟以6:2拿下。第二盘虽一度被对手破发领先，但她在关键时刻稳住阵脚，最终透过抢七以7：6（7：1）锁定胜局。莉芭坚娜将与佩古娜在准决赛相遇，这场「下克上双雄」对决，胜者将晋级澳网决赛。