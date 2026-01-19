WTT挑战赛多哈站│朱雨玲击败佐藤瞳夺女单冠军 7日内连夺2冠：「没想到26年有这样开局」

WTT球星挑战赛多哈站周日(18日)煞科，女单决赛上演逆转好戏，澳门代表朱雨玲斗日本削球好手佐藤瞳，在先失2局下连赢4:2，最终反胜4:2夺冠。连同上周冠军赛多哈站同样在女单封后，这名31岁前国手在WTT新赛季头两站都夺冠，7日内取得2个冠军，她赛后直言「没想到26年有这样开局」﹗

落后2局反胜日本削球手佐藤瞳

今场面对佐藤瞳低弧线、强旋转的削球，朱雨玲在比赛初段未能适应，首两局先输5:11、11:13。这名由去年起代表澳门参赛的前国手，之后调整心态在对峙时更有耐性，同时加强乒球的落点，成功打乱对方的比赛节奏，连赢11:7、11:6、11:6、11:5，总局数反胜4:2夺冠。

相关报导：WTT挑战赛多哈站│黄镇廷/杜凯琹挫南韩组合夺冠 赢得26年首个锦标│有片

包办WTT新赛季头两站冠军

朱雨玲上周日在2026球季WTT首项赛事、冠军赛多哈站的女单决赛中，击败国家队好手陈幸同夺冠，刚过去的一星期继续留守卡塔尔参加球星挑战赛，又顺利赢得冠军，7日内夺2冠，包办新赛季头两站的女单锦标。她矢言对这开局十分意外：「确实非常意外，没想到2026年有这样的状态和表现。这次比赛也遇到很多困难，但这两个冠军给自己十足的底气，以后面对相同困难时，可以告诉自己曾战胜过这样的困难。」

Two titles. One statement. 🫱🏻‍🫲🏼



Zhu Yuling takes the win over defender Hitomi Sato 4–2 🔥#WTTDoha #TableTennis pic.twitter.com/ioDMDjN0UU — World Table Tennis (@WTTGlobal) January 18, 2026