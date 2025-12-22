香港公开剑击锦标赛｜张家朗蔡俊彦齐盼来年男团再有突破 回望全年Ryan更珍惜比赛家朗学会接受落败

「2025香港公开剑击锦标赛」香港男子花剑队齐出击，包括张家朗、蔡俊彦及梁千雨等名将亦同场竞技，最终张家朗在八强和四强分别淘汰蔡俊彦及梁千雨，决赛再以15:11击败小将刘晋延封王，Ryan和家朗分别受访时也表示希望能够在男团上再有突破登上「世一」，Ryan也表示今年学会心态上的转变笑住面对输赢，并在应变上做得更好，家朗直言经历完2大赛失利后学会接受落败。

「世一」蔡俊彦望男团齐登「世一」

今届公开赛亦有许多人参赛，当中亦有不少人留低观看Ryan与家朗的大战，对此Ryan亦表示很感激：「好感恩啰，因为以前打香港公开赛，系好似喺个沙漠度打㗎嘛，而家好多人嚟睇，跟住又好多人好爱我哋，即系好支持我哋咁，即系呢啲都唔一定唔系必然，所以如果有人揾我哋签名，即使我要好focus比赛，但系我都会尽量配合啰，因为即系我好感激每一个支持我哋香港剑击嘅人。」

今年Ryan登上「世一」之位，更狂扫多项国际赛金牌，他总结今年笑言：「觉得个人生好有趣啰，世锦冠军全运会八强世界杯冠军香港公开赛八强，即系我就系一个咁嘅人啰，总要带点遗憾啰，但系今年算细嘅遗憾。」他展望未来表示自己虽然今场表现不好，但认为自己仍处于巅峰期，希望之后每个世界杯都可以冲奖牌，以及来年的世锦赛可以发挥得更好，他也提到希望明年男团能够冲击世界第一，他说：「我自己试过世界排名第一啦，我想试下团体世界排名第一啦，而我觉得我哋系有可能嘅，而我哋系等咗好耐咯，即系我哋一路都系争少少争少少，但系我觉得我开始见到越嚟越大嘅，希望我嘅希望可以成真。」

他亦提到心态上有出现改变，因为不知道生涯还有多久，所以会好好珍惜每一场比赛，并会笑住面对每场的输赢，另外也会更加专注在应变上去打出更多不一样的东西。

家朗全年学习到接受失败

张家朗表示今年在经历大赛失利后能够以一个冠军作结也相当高兴，被问到蔡俊彦访问提到希望团体能登顶世一时，家朗直言：「我觉得好好呀，即系我谂我都系，而家个人当然要努力啲啦，但系我都希望团体可以有新嘅突破，对我嚟讲，个人嘅突破其实就我谂净系得翻世锦赛，所以我谂真系，如果喺团体可以发挥得好好，然后可以做到世，我谂我哋成个team都好开心都好大嘅强心。」

总结今年全年，家朗直言已经经历了所有职业生涯要经历的事，他也回望其实今年的成绩除了亚锦世锦已经是打得最好的一季，他也重提亚锦世锦首轮出局对自己的打击很大，但是是一个很好的机会去思考更多，他说：「经历咗亚锦世锦第一轮出局啦，都打击好大啊，因为我谂我打剑咁多年应该都未试过，我谂都系一个好好嘅时机去经历呢一啲嘢去令我要去思考，唔系再好似前𠮶几年咁顺景咁舒服，我觉得呢啲嘢系我值得要去思考嘅嘢，亦都好彩唔喺奥运争分之前去谂到呢一啲嘢，咁样会影响到譬如我自己个人争分啦，或者会影响到团体嘅争分，我觉得而家呢个系最好嘅时机啰，亦都去比较清楚明白应该点样做。」家朗提到亚锦世锦失利后发大了输的感受，但经历完和放假后他也认真思考了不应将这件事放大，而是要平常心面对，只要对得住自己每日好好地训练就足够。

记者/摄影：魏国谦