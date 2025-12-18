NBA｜基迪「三双」领公牛127：111逆转胜骑士 骑士当路云米曹独取32分未能力挽狂澜

公牛周四主场上演逆转好戏，一度落后12分的他们火力全开，最终以127：111击退骑士，取得近10场比赛中的第2胜，一扫此前9战8负的颓势。骑士则吞下二连败。公牛队基迪（Josh Giddey） 贡献23分、11篮板球及11助攻，完成个人今季第6次「三双」。骑士队当路云米曹（Donovan Mitchell） 独取全场最高的32分。

客军骑士首节手感火热，凭借一波16：7攻势，一度以28：16领先12分 。但公牛随即回应一波攻势紧咬，首节结束时骑士仅以34：33领先。次节双方拉锯，公牛在基迪穿针引线下，半场前以一波攻势反超，首节结束以62：58领先进入更衣室。

易边后，公牛将领先扩大至双位数，期间更一度以88：73领先15分。骑士虽由当路云米曹领军一度追近至6分差距，但未能再进一步。决定性的第四节，公牛在贺斯域治（Nikola Vucevic）与基迪带领下，于中段打出一波攻势。高比韦特（Coby White） 两罚全中，将比分拉开至117：100，奠定胜局。随后公牛更将优势扩大至19分，迫使骑士提前换下主力，投子认输，最终公牛以127：111击退骑士。

公牛全场表现出色，命中率高达56.2%，三分球36射14中。基迪贡献23分、11篮板球及11助攻，完成个人今季第6次「三双」。高比韦特攻入25分，贺斯域治则有20分、9篮板球、4助攻 。骑士虽有当路云米曹独取全场最高的32分、5助攻 ，谢伦泰臣（Jaylon Tyson）得21分，加兰特（Darius Garland）亦有15分，但依然未能取胜。