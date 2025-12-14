残特奥会│乒乓TT11赛事煞科 港队再夺4面铜牌 温伟乐男单、男双夺铜最威风

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会(残特奥会)大部份竞赛项目今日(14日)煞科，香港赛区的所有赛事亦全部完成。港队在主场举行的TT11乒乓球赛中再夺4面铜牌，当中温伟乐先伙拍袁景诚在乒乓TT11男双赢得铜牌，之后再在男单铜牌战以3:1击败海南选手程濂鸿，两度踏上颁奖台。

温伟乐今届共夺1银2铜

乒乓球TT11级赛事，最后4个赛项今日(14日)于荃湾体育馆完成，港队于上述4项目全部踏上颁奖台。当中港将温伟乐2度夺牌，他先在男双铜牌赛中伙拍袁景诚，以11:6、15:13、8:11、12:10击败香港二团的范嘉豪/梁仲仁，为香港一团赢得铜牌。紧接他出战男单铜牌赛，再以11:9、8:11、11:6、11:7击退海南选手程濂鸿，再夺一面铜牌。连同周六与黄珮淇合作赢得混双银牌，温伟乐以1银2铜完成今届赛究，成绩大丰收。

温伟乐(左一)周六先与黄珮淇(左二)在TT11混双得银牌，昨日又在男单及男双挂铜。残特奥会官方图片

温伟乐(后)周六先与黄珮淇(前)在TT11混双得银牌。新华社

温伟乐伙拍袁景诚赢得男双铜牌。新华社

港队乒乓TT11赛事全日夺4铜

至于香港一团的王婷莛/黄珮淇，就取得女双铜牌；后者之后再于女单挂铜，港队全日在乒乓球TT11级赛共夺4面铜牌。