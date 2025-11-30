开罗世界空手道锦标赛｜刘慕裳再创香港历史 决赛击败日本宿敌首夺世界冠军

香港空手道「形」世一刘慕裳（Grace）再为香港创下历史。她在今日开罗举行的世界锦标赛决赛，以大比数46.1:43.3击败日本宿敌、世二的尾野真步，首夺「世界冠军」，连同今季夺得的「亚洲冠军」及「世运会冠军」以及WKF超联「年终总冠军」，Grace可以说是完满收季。

Grace对今次世锦赛可以说是志在必得，34岁的她在2023年世锦赛夺得银牌后，一直记挂著要夺世锦赛冠军，去年正值奥运年没有世锦赛，到今年每次被问到2025年的目标，她第一个一定是讲「世锦赛」争金。她在过去一个多月都在西班牙跟随前世界冠军兼奥运冠军、西班牙传奇珊齐丝（Sandra Sanchez）训练，连上月初获颁「十大杰青」也未能亲身去领奖。

在今次比赛，她以世界第一的排名高姿态过关斩将，到决赛再对日本宿敌尾野真步，这是2人今季第7次在决赛碰头（Grace 6胜1负），在牌面上被看高一线，终于在7位裁判的打分中，全部高过尾野，以总分46.1分首度成为「世界冠军」。她赛后跟对手握手后，即时像小朋友般跳起，向在场观众包括珊齐丝夫妇挥手，亦跑去熊抱港队教练，可以想像Grace的开心非笔墨可形容。

记者：徐嘉华