艾兆礼「爆热」「金玉良言」

艾兆礼近期手风持续大顺，刚周日连中三元，而且连续十五次沙田赛事取得头马。今次是泥地夜赛，艾兆礼七匹坐驹仍然恶气十足，多驹均有良好赛绩支持，届时又有机会赢马甚至连场数胡。他在接受查询时表示，期望坐骑悉数发挥出实力，其中「爆热」、「金玉良言」和「安泰」三驹，乃是最具争胜机会。

爆热状态仍佳

「爆热」前仗赢得在港首场头马后，上场再跑泥地千二米又力拼仅负得第二名。

现年七岁的「爆热」，前仗赢得在港首场头马后，上场再跑泥地千二米又力拼仅负得第二名，明晚原装配搭再攻胜程，艾兆礼说：「虽然『爆热』上仗未能顺利连捷，但牠只是终点前才被对手越过，本身演出仍令我感到满意，相信牠在目前评分仍具竞争力。今次再跑赢马路程，自然是希望趁牠现时状态仍佳时，能够全力争取成绩，即使再遇上击败牠的『魅力星』，由于两驹磅位差距及排档有别，『爆热』有机会反先对手，赢出今季第二场头马。」

金玉良言收复前失

「金玉良言」早前在泥地短途赛连捷。

贺厩「金玉良言」早前在泥地短途赛连捷，可是上场却未能上名，艾兆礼认为牠明晚有望收复前失。「『金玉良言』上场际遇欠佳，即使排五档，但早段却被挤在外叠望空竞跑，未能如之前赢马时般，早段找遮挡留力，最后马儿因耗力太多，未能跑出水准；幸好牠复课后在快跳和试闸均走势良好，目前仍有良好作战状态，今次再跑赢马路程，希望能够在早段成功找到遮挡，使其得以有力在末段发挥后劲争胜。」他说。

艾兆礼还表示，「安泰」场地性能广泛，竞逐草地和泥地均合适，前仗他策骑此驹竞逐泥地一六五○米，仅以短马头位见负跑第三名，演出及格有余。今次此驹再跑同一路程，即使同场强手林立，本身仍有条件加入战团，走入前列归来。

文杰

