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田泰安「风起云涌」「上市魅力」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-05-04 HKT
发布时间：17:30 2026-05-04 HKT

田泰安昨日凭「逍遥骑士」赢出今季第三十一场头马；周三晚沙田全泥夜赛，其八匹坐骑不乏具泥地赛绩根据分子，有望继续取得佳绩。今晨骑者收操后表示，伟厩一对「风起云涌」和「上市魅力」，分途出战合适路程，将是其头马希望。

风起云涌磅轻有利

「风起云涌」上仗出战五班泥地同程得亚军。
「风起云涌」上仗出战五班泥地同程得亚军。

出战第四场四班千八米的「风起云涌」，上仗出战五班泥地同程，在直路力拼仅负「领创动力」得亚军；今仗回到四班作赛，田泰安说：「我曾策骑『领创动力』赢马，了解该驹跑泥地的实力；『风起云涌』在多负六磅之下仅败，实在不足为辱。周三晚牠回到四班上阵，负磅较上仗轻十八磅，可能更合发挥，加上有同程赛绩根据的对手不太多，若临场发挥出本身水准，便有机会赢回一场头马。」

上市魅力再战同程

「上市魅力」前仗由田泰安在同程一放到底爆冷赢马。
「上市魅力」前仗由田泰安在同程一放到底爆冷赢马。

列阵第一场五班一哩的「上市魅力」，前仗由田泰安策骑，在同程一放到底爆冷赢马，但上仗却未能上名；周三晚再攻泥地赛，骑者分析说：「『上市魅力』上仗遇多匹快马，本身又排在十二档，早段难以采用前领战略，最后牠依然所负不远跑第五，表现尚非太差；赛后其操练正常，今次再战赢马路程，只负一二一磅，将是另一争取表现的机会，至于临场如何发挥，需要赛前与苏伟贤研究后才有决定。」

田泰安还提到，出争第二场五班千二米的「挚友心得」，近几场跑泥地千二米未能上名，但并非落后太远，表现尚算不差，亦证明牠合跑泥地短途赛；周三晚降至五班出赛，对手实力较前更差，按理有望交出更佳表现，只要能克服重磅带来的压力，便有机会争胜。

文杰

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