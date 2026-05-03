马场密探048｜「浪漫战神」捧皇太后杯

今日沙田马场两场锦标赛之一，第六场三级赛皇太后纪念杯，只有七驹列阵，结果全场最轻磅的「浪漫战神」，在华将潘明辉胯下一放到底胜出。此驹评分只有七十分，却能够赢得三级赛，至于潘明辉则是继二○二一年「勇猛神驹」之后，第二次赢得此赛。

赛后练马师沈集成说：「我要多谢『浪漫』系马主刘栢辉先生，因为是他坚持跑今场皇太后杯，我其实想部署『浪漫战神』跑下周三全泥地夜赛，但刘生坚持要让爱驹跑皇太后杯，我当然听从马主的意愿。刘生心思熟虑，部署精明。『浪漫战神』今场真是顺利捧走皇太后杯，牠今场负轻磅有利，摆前走控制步速，而潘明辉是一位好骑师，他今场控制步速拿揑得非常好。刘生现时每买一匹马，都是希望跑打吡，他希望可以再养到打吡冠军马，虽然并非容易，但是他决心这样做，刘生买入『浪漫战神』，目标原本是打吡，可惜马儿来港后曾受伤，加上不适应水土，影响进度。『浪漫战神』今场在下雨下赢皇太后杯，我们发现牠跑松软地特佳。至于『浪漫战神』会否和『浪漫勇士』一起跑遮打杯，我仍然要和刘生再三商量再作决定。」

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