马场密探048｜「浪漫勇士」四夺女皇杯

今日冠军赛马日第三场一级赛，总奖金三千万元的女皇杯，沈厩的「浪漫勇士」，上届因为远征而未能上阵，但今届牠恢复岀战今赛，再次被捧成一点三倍大热门。而该驹即使已经八岁，演出却没有令捧场客失望，「浪漫勇士」在骑师麦道朗胯下以一马位击败日本马「蒙面舞会」，第四度赢得该赛，为马主刘栢辉带来一千六百八十万港元奖金。

赛后「浪漫勇士」马主刘栢辉说：「『浪漫勇士』能四度胜出一级赛女皇杯，我的心情满腔振奋。赛前我都有一点担心，因为数匹日本代表实力都很强劲，但当我见到『祝愿』胜出冠军一哩赛后，我在该场拉完头马后，我对『浪漫勇士』的信心又增强。『浪漫勇士』下场将出战二千四百米的遮打杯，目标是赢晒长途赛三关，做三冠长途王。」

练马房沈集成说：「我要多谢『浪漫勇士』，很幸运可以遇到牠，我相信『浪漫勇士』都会多谢我。牠真是一匹很坚强(tough)的马，跑二千米实力强横，我很开心与麦道朗和此马都非常夹。『浪漫勇士』下场会出战遮打杯，如果胜出，此马将会成为三冠长途王，可以额外赢取一千万奖金。『浪漫勇士』以往曾经跑二千四百米输给『将王』，当时马儿比较抢口，现时马儿懂得放松去跑，当可应付。另外，我想补充一句，我多谢所有支持『浪漫勇士』的马迷朋友，感谢大家支持『浪漫勇士』。」

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