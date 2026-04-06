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马场浮世绘│$61,599,454W飞 嘉应高升变「派息」神兽

马圈快讯
更新时间：19:01 2026-04-06 HKT
发布时间：19:01 2026-04-06 HKT

「嘉应高升」贵为国际评分全球最高赛驹，近两年战无不胜，今日在沙田马场力争19连捷再破纪录，更进一步被投注人视为「提款神兽」！全因马会在独赢彩池方面，设有最低派彩制度，每10元一注命中的注码，最少会获派5角利润，而「嘉应高升」今仗赢马呼声高企，终于吸引到高达61,599,454元的注码投注其赢马，属香港赛马史上前所未见，同时也令该场二级赛短途锦标的独赢投注额高达63,827,805元，亦是空前情况。

结果，由大卫希斯训练的「嘉应高升」无负马迷「运财」厚望，只用了67.12秒的时间，便助投注人利钱到手。马王出场惹来蜂拥投注成马迷间的风气，今次已是牠连续5场以1.05倍属最低下限的大热门身分报捷，而且投注额愈来愈高，前仗于一月尾追平「精英大师」的17连捷纪录一役，其独赢投注额4,090万元；上仗于二月二十二日圆18连捷新纪录时，其独赢投注额已达4,617万元。今日刷新19连捷新绩，则一下子冲破6千万大关，被投注人以「收息」心态追捧，马会今日又要「倒贴」派彩。

「嘉应高升」是役赢马，另刷新由本身保持的田草1200米赛事时间，缔速比旧纪录快0.08秒。如无意外，「嘉应高升」下仗会于本月26日的1,200米一级赛主席短途奖打卫冕战，争取20连捷。

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