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马场密探048｜「嘉应高升」破尽纪录

马圈快讯
更新时间：16:55 2026-04-06 HKT
发布时间：16:55 2026-04-06 HKT

今日沙田马场举行两场二级赛，其中途程为千二米的短途锦标，马王「嘉应高升」照例被捧成一倍大热，而他的演出亦没有令在场马迷失望，此驹又在潘顿胯下以晨课姿态，大胜对手四又四分一马位而回，该驹不但以连胜十九场头马，刷新本身创下的赛驹连胜纪录，另外又以一分七点一二秒，打破本身在去年一月十九日创下的场地时间纪录。

赛后练马师希斯说：「『嘉应高升』今场又再打破场地纪录赢马，潘顿很头痛，因为他的自家品牌『嘉应高升』彩衣套衫将要再修改了。今日顺风，有助『嘉应高升』跑出更快时间，再度打破田草千二米的场地纪录。『嘉应高升』的状态一直保持理想，今场赢马合理，下仗将出战一级赛主席短途奖，有机会面对日本短途精英『里见梦境』，我希望『嘉应高升』继续进步，保持连胜纪录。」

而今日投注在「嘉应高升」身上的独赢投注额达61,599,454元，为史上最高；而第七场的独赢总投注额更达63,827,805元，亦是新纪录。

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