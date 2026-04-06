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马场密探048｜「红旺缤纷」飞到马到

马圈快讯
更新时间：13:26 2026-04-06 HKT
发布时间：13:26 2026-04-06 HKT

于去年十一月转投韦达马房的「红旺缤纷」，早前出赛两次没有表现后，今午缩程跑千二米，赛前赔率由二十二倍急跌至六点六倍，结果飞到马到，搏杀得手，该驹由巴度策骑后上取胜，赢得在港和转仓后首场头马。

「红旺缤纷」转入韦达马房后，今日在巴度胯下胜出第二场五班千二米。

马主谭健业和麦庆恩赛后接受访问时说：「『红旺缤纷』之前表现平平，因此我们决定把马儿转往韦达马房，希望转换环境，让马儿有所突破。我们建议韦达今场起用巴度，因为巴度骑后上马别具心得，结果马儿今场在他的发挥下，成功跑出应有水准，此马目前只有四岁，仍然很年青，希望马儿今场赢马开窍后，可以继续反弹，再次交出头马。」

谭健业早前支持仁爱堂所举行的慈善演唱会，亲力亲为支持仁爱堂。谭健业善心有善报，把好运带给「红旺缤纷」，马儿顺利打开胜利之门。

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