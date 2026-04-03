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罗富全「发财先锋」「红衣醒目」

马圈快讯
更新时间：19:00 2026-04-03 HKT
发布时间：19:00 2026-04-03 HKT

罗富全马房上月赢出六场头马，成绩平稳；踏入四月之后，虽然刚周三泥地夜赛未能取得进帐，但下周一复活节假期沙田赛事，他派遣十驹迎战，当中不乏牌面马，届时应有望取得头马。练者受访时透露，「发财先锋」和「红衣醒目」近绩不俗，机会值得秤先。

发财先锋备战充足

「发财先锋」今季先后取得一冠四季。
「发财先锋」今季先后取得一冠四季。

列阵第十一场三班二千米的「发财先锋」，年轻时擅以前领战略争胜，可是今季踏入八岁，逐渐转型为后上马，而且近期表现趋稳定，季内先后取得一冠四季；今战增程至二千米，罗富全说：「随着『发财先锋』年纪渐长，本身前速锐减，阵上难以像以往般前领，反而早段找遮挡留力，往往能在末段凭后劲走得接近；今季牠阵上演出稳定，近两仗均后上跑第三，今次牠角逐合适的二千米，赛前备战仍足，届时有望继续跑出水准，走入前列一席。」

红衣醒目状态仍勇

「红衣醒目」今季取得三季两殿。
「红衣醒目」今季取得三季两殿。

出争第三场四班千六米的「红衣醒目」，今季取得三季两殿，始终未能赢马，但罗富全指牠今仗应具争胜机会：「『红衣醒目』阵上演出稳定，极少大败回来，只是有时受排外档等因素影响，才未能取得胜利；上仗牠跑千四米可克服十四档，仅以颈位之微落后跑第三，反映其状态仍勇，在目前评分亦具竞争力。今仗牠回配赢马配搭田泰安，并增程至千六米，希望能够收复失地，顺利赢回一场头马。」

另外，当被问到在打吡走入三甲的「数字天文」和「紫荆盛势」未来部署时，罗富全表示由于「数字天文」一旦出战女皇杯，势将遇上顶级本地和海外对手，但竞逐皇太后纪念杯又可能负重磅，故他将与马主研究后，才定出该驹下仗目标。至于「紫荆盛势」，则会出战冠军赛马日的冠军一哩赛。

文杰
 

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