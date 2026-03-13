香港打吡大赛│「小鸟天堂」及「紫荆盛势」等四岁新星 获选竞逐宝马香港打吡大赛

第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）将于下周日（3月22日）在沙田上演。这项四岁马经典赛事系列重头戏的总奖金高达二千六百万港元，是一众香港新秀赛驹的终极考验，争取一生一次的四岁功名，加上今年适逢马年，更使今届打吡冠军更意义非凡。今届十四匹获正选资格参赛的马匹均是令人憧憬的新星，尤其以「小鸟天堂」及「紫荆盛势」最受注目。

打吡大赛优先出赛马匹名单。

「小鸟天堂」目前评分103分，是众获选马匹中评分最高的一驹。此匹高金沛名下赛驹前仗攻下总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米），今仗将力争出道以来第七捷，并助练马师丁冠豪首度称霸这项全城各路人马均梦寐以求胜出的大赛。

「小鸟天堂」在四岁马经典赛事系列中先拔头筹。



「紫荆盛势」上仗竞逐四岁马经典赛事系列次关香港经典杯（1800米），在末段展开强劲冲刺，成功以出色姿态扬威该项总奖金一千三百万港元的赛事。此匹由陈李妮与陈国泰拥有的参赛马料将成为今仗的争标要角之一，而牠的练马师罗富全曾于2019年凭「添满意」攻克宝马香港打吡大赛。



除「紫荆盛势」外，罗富全也会派出「数字天文」与「至尊瑰宝」出争宝马香港打吡大赛。「数字天文」现时评分100分，前仗攻下总奖金达四百二十万港元的三级赛百周年纪念银瓶（1800米让赛），上仗在香港经典杯中则以一个半马位之差不敌头马「紫荆盛势」取得第四名；「至尊瑰宝」则从未竞逐1650米以上途程。

「紫荆盛势」攻下香港经典杯。



香港打吡大赛早于1873年首度举办，现时仅限四岁马参加。过去曾登上此赛冠军宝座的名驹包括「翠河」（1991年）、「奔腾」（1997年）、「爪皇凌雨」（2005年）、「爆冷」（2006年）、「雄心威龙」（2011年）、「威尔顿」（2014年）、「明月千里」（2016年）、「佳龙驹」（2017年）、「金鎗六十」（2020年）、「浪漫勇士」（2022年）、「遨游气泡」（2023年）及「百贺飞驹」（2025年）。



廖康铭去年派遣「祝愿」角逐宝马香港打吡大赛，结果该驹仅以短距离之差屈居亚军。他今届将派出「白鹭金刚」上阵，力争更进一步夺冠而回。「白鹭金刚」由白鹭团体拥有，上仗在香港经典杯中不敌「紫荆盛势」跑获亚军。



「表之宇宙」由文家良训练，于1月伤愈复出后首战即以悦目姿态夺魁，上仗在香港经典杯中凭末段的凌厉冲刺跑获季军，今仗将首度挑战2000米途程。

「数字天文」代表罗富全出战今届宝马香港打吡大赛。



伍鹏志于2024年凭「表之银河」在宝马香港打吡大赛中获得亚军，今年将派遣曾在巴西攻下一级赛的「睿盛人生」角逐这项香港赛马最高荣誉的赛事。「睿盛人生」至今在港五战两胜，该两捷均来自第二班赛事。



香港马坛殿堂级人物告东尼从骑时曾分别凭「同德」（1983年）、「新两心知」（1987年）、「青城」（1988年）及「有性格」（1995年）四夺打吡冠军。他转任练马师至今，又曾先后凭「幸运马主」（2004年）和「喜莲福星」（2008年）两度扬威打吡大赛。



告东尼今年将派出「美丽星晨」上阵，力求在这项享负盛名的大赛中再创佳绩。该驹在港已取得两捷，前仗则在香港经典一哩赛中为马主郭氏家族跑获季军。



十三届香港冠军练马师蔡约翰在四岁马经典赛事系列中同样战绩辉煌，包括曾先后凭「阳明飞飞」（2012年）、「战利品」（2015年）及「平海福星」（2018年）三度摘下香港打吡大赛桂冠。



这位澳洲赛马名人堂练马师将在今届打吡大赛中派出「至尊高超」争功。此驹今仗将首度增程角逐2000米赛事。下周日上演的宝马香港打吡大赛头马奖金高达一千四百五十六万港元。



香港赛马会行政总裁应家柏表示：「我在此祝贺获选角逐宝马香港打吡大赛的十四匹赛驹的马主，届时我们将一同见证今年的冠军诞生，成就一生一次的四岁功名，尤其今届赛事适逢马年，更是意义非凡。」



「宝马香港打吡大赛是全球马坛其中一项最盛大的体育盛事。此赛历史非常悠久，是广受本地及海外马迷注目的焦点之一，将转播至全球多个地点。」



「马年系列活动标志著香港赛马历史上最令人振奋的篇章之一，而能够于我们庆祝马匹与香港之间独特联系的这一年，派马竞逐宝马香港打吡大赛更是一项成就，充分体现马匹如何象征著这个城市的『我做得到』精神，以及坚韧与追求卓越的价值。」



「宝马香港打吡大赛历来诞生了众多冠军级佳驷，例如近年的盟主『金鎗六十』、『浪漫勇士』及『遨游气泡』。今年四岁马经典赛事系列首两关竞争非常炽烈，相信宝马香港打吡大赛也不会例外。」



「我想借此机会感谢赞助商宝马与森那美汽车集团（香港及澳门），自2013年以来他们一直担任宝马香港打吡大赛的合作伙伴。」



苏伟贤于2023年凭「新力高升」攻下香港经典杯，将派出「喜尊龙」力争首次扬威宝马香港打吡大赛。「喜尊龙」出道至今累积三捷，于2月出战香港经典一哩赛时受干扰，最终取得第五名。

「会当凌」将力争五连胜。



巫伟杰麾下的「会当凌」今季表现令人眼前一亮，将挟佳绩进军3月22日的宝马香港打吡大赛。这匹「摘星勇骥」的子嗣于今季六战五胜，包括近四仗全胜，今仗将首次挑战1400米以上途程。



「幸运派彩」在徐雨石的训练下于今季取得一冠两位，上仗在香港经典杯凭悦目的走势取得第六名，得以进军宝马香港打吡大赛。



游达荣今年将首次参与宝马香港打吡大赛，派遣「一定超」及「紫荆传令」竞逐殊荣。「一定超」迄今在沙田三度建功，并在香港经典杯表现不俗，取得第五名；「紫荆传令」则是马主陈国泰与陈李妮在今届赛事的另一参战马，来港前曾在皇家雅士谷赛期的赛事中入位。



香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「宝马香港打吡大赛是香港马坛每年最瞩目盛事之一，每一位马主都梦寐以求能够派出名下赛驹成就这项一生一次的功名，晋身冠军级佳驷行列。首届打吡大赛于1873年举行，今年这项历史悠久的赛事将迎来第一百四十九届，而历届打吡王者均是实至名归，包括家喻户晓的十三项一级赛盟主『浪漫勇士』。」



「这项大赛每年都造就我们马坛的未来之星，今年赛事势将为香港赛马史再添精彩篇章，一众潜质优厚的新星将于下周日在沙田一较高下。」



宝马香港打吡大赛的参赛马匹上限为十四匹，四匹后备马匹分别为「风将」、「线路满贯」、「友莹光」及「川河耀驹」。



