廖康铭「祝愿」「飞雪神驹」

廖康铭马房早前一轮急攻之后，近期攻势稍有放缓，但目前仍以二十四场头马，与方嘉柏一同在练马师成绩表上居首，明日香港国际赛马日，此厩七匹参战马实力不俗，有望为马房增添头马进帐，练马师廖康铭接受查询时表示，「祝愿」和「飞雪神驹」有备而来，希望届时取得佳绩。

祝愿收复前失

「祝愿」上场在马会一哩锦标跑第四。

「祝愿」上场在马会一哩锦标跑第四，事隔三周之后，今次列阵香港一里锦标，练者希望收复前失。「刚战『祝愿』出战马会一哩锦标，距之前出赛相距五周之久，而牠过往演出最佳的时候，则是每仗相距三星期左右，结果马儿沿途走来太重口，令其在末段无力跟对手力拼到底，赛后马儿一直操练正常，上周六早上再安排快跳，今次此驹出战一级赛，将以佳态迎战，排位时抽得二档，临场可利用这个优势，取位时有更多选择，关键是马儿频密出赛，阵上更能在骑师霍宏声胯下，早段稳定走势，令牠完全发挥实力，全力争取胜利。」他说。

飞雪神驹争取首捷

「飞雪神驹」刚战在田草二千米后上跑第三。

「飞雪神驹」近期在赛事越走越接近，刚战在田草二千米后上跑第三，明日此驹转战千八米，练者分析说:「我一直都认为『飞雪神驹』具有质素，只是之前健康曾出现问题，影响进度，幸好今季牠重上正轨，最近开始逐渐展示其实力，刚战牠在劣势之下，末段追回多个马位跑第三，演出不俗，今次竞逐千八米，理应亦合脚法，希望届时演出有进，赢回一场头马。」

最后，廖康铭表示「千杯不醉」近期逐渐步入状态，刚战起步后全程快放，过终点时得第三，仅以个半马位不敌再出上名的「一世美丽」跑第三，演出越来越进步，明日再跑同程，倘若情况许可，将再次采用主动跑法，冀望届时可以跑得更接近，赢马更最好不过。

文杰