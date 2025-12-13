浪琴香港国际赛事│费伯华盼凭凯旋门大赛季军「同工之妙」再胜浪琴香港瓶

费伯华于1999年首次派马来港竞逐浪琴香港瓶（2400米一级赛），即凭「博尔吉亚」摘下桂冠，至今麾下赛驹合共角逐此赛十五次，取得三冠五位的佳绩，足证他独具慧眼，擅长挑选合适的赛驹竞逐此赛。

这位练马大师将于周日（12月14日）派出「同工之妙」在沙田竞逐今届浪琴香港瓶。「同工之妙」上仗在欧洲最重要的全龄赛事凯旋门大赛（2400米一级赛）中跑获季军，实力足可媲美该马房历来派出的任何一匹浪琴香港瓶参赛马。

「同工之妙」今季表现不俗，季内首两仗于春季先后角逐根利锦标（2100米）及伊斯巴翰锦标（1850米）两项一级赛，虽然该两仗的途程均较「同工之妙」的首本途程短，但牠仍能取得两连胜。

「同工之妙」于季中休赛后的复出首仗回师2400米途程，出争二级赛福伊锦标备战凯旋门大赛，结果仅不敌「帝国梦」跑获亚军，表现亮眼。「同工之妙」翌仗在凯旋门大赛跑获季军，较「帝国梦」（第五名）及今仗对手之一的「远飞标枪」（第四名）先过终点。

「同工之妙」及「远飞标枪」应付周日沙田预期会出现的较为干快草地相信会更得心应手，而「同工之妙」在凯旋门大赛后保持佳态，令费伯华放心安排牠远征。

费伯华表示︰「马儿在圣格卢的一课操练表现很好，其后曾进行数次慢操。牠看来状态不俗，团队满意牠在港的表现。」

费伯华本周较早时度过了八十岁生日。假如「同工之妙」能为他第四度捧走浪琴香港瓶，他将超越岳伯仁，成为此赛历来夺冠次数最多的练马师。

费伯华说：「『同工之妙』看来很适合角逐此赛，而牠来年可能会继续服役，且看牠周日的发挥如何。」

「好地应合马儿发挥，而沙田的跑道对牠来说更是完美。这是一条十分公平的赛道，经常出现快步速，所以任何赛驹都应能在这里交出最佳水准。」

赛驹要于10月角逐凯旋门大赛后保持佳态直至12月来港并不容易，事实上自浪琴香港瓶于2000年获升格为一级赛以来，只有二十五匹赛驹曾在同一季出争这两项赛事，当中只有一驹获胜，另有六驹入位。

从往绩来看，本世纪曾有六匹凯旋门大赛三甲马在当季来港角逐浪琴香港瓶，当中「富林特郡」于2014年在该赛跑获亚军后远征香港，在沙田马场扬威该届香港瓶，足证此赛的参赛阵容一向鼎盛，而今年也不例外。

「同工之妙」由培育牠的Alain Wertheimer与Gerard Wertheimer拥有，他们两年前也凭由费伯华训练的「真强」捧走浪琴香港瓶。他们的赛马经理Pierre-Yves Bureau于周五（12月5日）早上观看「同工之妙」操练后表示非常满意牠的状态。

Bureau说：「马儿在凯旋门大赛的表现很精彩，我们十分高兴。牠外观俊俏，力量惊人。」

「牠的毛色保持亮丽，体型极佳，我认为牠周日定有争胜机会。」

今届赛事的参赛阵容强劲，除了「远飞标枪」外，还有近年能扬威一级赛的「班霸实力」、「南加名城」、「歌利巨人」及「名城潮流」。Bureau表示不会轻视任何对手。

Bureau表示：「我认为阵中几乎每一匹马都是因为年内已交出一次或以上的优异表现才能在此参赛，而任何一驹只要发挥出最高水准都有可能获胜。」

「我认为真正重要的是，我们带了一匹年内表现极佳的良驹而来，现在只求一切顺利。」

「牠今年只有一仗表现令人失望，其余各仗的表现都十分出色。牠每次的表现都让我们满意，我相信牠于周日会有不俗胜望。」