浪琴香港国际赛事｜浪琴香港国际赛事 2025 见证世界草地王者诞生

每年一度国际马坛盛事「2025浪琴香港国际赛事」将于本周日（12月14日）在沙田马场举行。作为旗舰级草地锦标大赛日，赛事云集世界各地顶级佳驷，来港与本地一级佳驷同场交锋，当中包括20匹一级赛盟主，竞逐四项一级赛的桂冠，四场赛事总奖金高达一亿三千万港元，创历年新高。



当日公众于下午3时半或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「国际赛CAP帽」一顶*，数量有限，派完即止。

赛事圆满结束后，国际流行音乐组合Now United将会在沙田马场马匹亮相圈带来精彩演出。骑师们将与观众作近距离互动，并派发小马公仔。

汇聚全球精英赛驹 竞逐四场一级赛精彩赛事

「2025浪琴香港国际赛事」全日共设十场赛事，沙田及跑马地马场将于上午10时25分开放入场，首场赛事定于下午12时25分开跑。四项一级赛将于下列场次举行：



• 第4场 - 总奖金2,600万港元浪琴香港瓶 (2400米)

• 第5场 - 总奖金2,800万港元浪琴香港短途锦标 (1200米)

• 第7场 - 总奖金3,600万港元浪琴香港一哩锦标 (1600米)

• 第8场 - 总奖金4,000万港元浪琴香港杯 (2000米)

国际韩流巨星RAIN郑智薰再度莅临沙田马场

开幕表演将于当日早上11时10分在沙田马场马匹亮相圈举行。今年再度邀请国际韩国天王郑智薰 RAIN 担任开幕表演嘉宾为精彩赛事日揭开序幕。# 一众顶尖的参赛骑师于第二场赛事后更会列阵沙田马场马匹亮相圈的开幕仪式，与大家见面。

现场音乐表演

新世代创作歌手兼制作人 XTIE将于赛事中场，在公众席投注大堂「好赏食」楼下舞台献唱。



「沙田马场日日赏」有奖问答游戏 赢取「浪漫勇士」大公仔

进入沙田马场范围打开「马会投注三合一」应用程式登入投注户口，经「马上发现」进入活动页面，于下午4时15分首500名提交正确答案的参加者可获指定浪琴香港杯连续三届盟主「浪漫勇士」约40厘米高大公仔乙只。其后第501-1000名可获沙田马场「骏星汇」买一送一订座优惠券一张。^

「连荟」呈献全新进场及顾客体验

位处沙田马场第二座看台、本季落成的新设施「连荟」亦是必到之处。在「连荟」大堂内，崭新的沉浸式数码屏幕装置将壮丽大自然景致与马匹悠然姿态完美呈现，带来视觉与感官的双重享受；其中三大打卡亮点包括栩栩如生的「拟真机械马」、充满玩味的「传奇马廊」数码互动体验，以及由美国艺术家精心创作的「骏马奔腾」金色机械动态马匹雕塑。现场并设特色摊位供应香港地道小食、「手作.连荟」DIY赛马手作工作坊及选购马场精品亦是不可错过的体验。

「马场有礼」推出全新主题的赛事精品



今届国际赛事以「浪琴香港国际赛事」经典颜色，配搭简约时尚的设计推出全新主题的赛事精品。主题赛事精品系列包括：「浪琴香港国际赛事」外套﹑运动帽﹑坐姿毛公仔﹑迷你坐姿毛公仔匙扣﹑ 999.9黄金工艺精品金章幸运符(约0.2克)﹑折叠环保手提袋及毛公仔幸运符，一共7款全新赛事精品可供选择。

###

入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。活动详情请参阅有关宣传品及条款细则。图片只供参考，与礼品真实的外貌及颜色可能有差异。活动及优惠内容可能不时更改，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知或提供赔偿。查询请致电香港赛马会热线1817或浏览活动网页。



*图片只供参考，与礼品真实的外貌及颜色可能有差异。



+小马公仔将会于表演完结后派发。指定小马有不同款式，将随机派发，不设更换。数量有限，派完即止 。



#活动当天沙田马场将实施特别人流安全管制措施，请遵守工作人员指示。详请请参考活动网页。

^活动受条款及细则约束，详情请参考「沙田马场日日赏」活动网页。