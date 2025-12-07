马场浮世绘│龚嘉欣打气 「飞云」机会嚟喇

方嘉柏近期搏杀手风顺，旗下的「飞云」之前在港十九战未胜，今日配黄智弘出争第二场五班泥地千二米，结果顺利击败对手，赢得在港首场头马，练者亦连赢四日。

赛前「飞云」马主冯柏基太太黄婉曼，与「视后」好友龚嘉欣在场打气，结果此马顺利抡元，赛后齐齐拉头马。方嘉柏说：「我们等『飞云』赢马很久了！牠多次与头马擦身而过有些欠运，今仗终于赢马，要多谢马主的耐心。香港赛事很有趣，有些马匹开窍后续有进步，我希望『飞云』也是此类型。」

