白石角站落实 业主即反价5% 代理料区内楼价升一成 1房月租逼近1.7万

政府近日落实东铁线白石角站的最新选址，新车站将座落于香港中文大学生物医学大楼对出，并将兴建有盖行人天桥横跨吐露港公路，直接驳通科学园一带及区内私人屋苑群，整个项目预计于2033年或之前落成启用。随着铁路基建尘埃落定，向来背靠大学及创科区的白石角楼市迎来强大「催化剂」，市场预期区内买卖及租务交投将同步急速升温。

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基建优势全面释放 尽揽四大发展潜力

中原地产大埔及新界东豪宅区高级营业董事黄泽文分析指，今次车站选址较过往规划更贴近科学园及住宅核心区，极具便民效益。通车后将彻底打通区内的交通命脉，大幅提升居住及投资价值。

黄泽文强调，本港铁路沿线的低密度住宅向来属于稀缺资源，而白石角更是一次过汇集「铁路新基建、科学园创科产业、中大配套、北部都会区发展」四大优势。区内居住环境优越且发展底蕴充足，新车站落成将进一步放大这些区域优势，预料会吸引大批自住及投资买家加速入市。

买卖市况转势 业主态度「企硬」反价

新站效应立竿见影，区内二手市场气氛已由弱转稳，甚至开始步入炽热阶段。中原地产新界东豪宅白石角第二分行高级分区营业经理徐家伦表示，自选址确认后，区内业主的议价能力明显回升。现时业主叫价态度转趋「硬净」，部分甚至已经即时反价 ，短价内高出3%至5% 。

回顾近期成交数据，白石角楼市交投呈波动状态，4月及5月份分别录得42宗及41宗成交，6月份则回落至27宗。不过，徐家伦预期在车站落实的强烈利好因素带动下，7月份区内成交量将显著反弹，有望重回40宗以上的活跃水平。楼价走势方面，他预计年内区内二手楼价将温和上升5%至10%；至于拥海景、特大户型的一手豪宅，其升值潜力更为突出，升幅有机会达两至三成。

租务市场呈「癫狂」 内地生盲抢租

除买卖市场外，白石角的租务市场更被形容为「癫丧」及「抢到爆」。徐家伦指出，白石角拥有特殊的地理优势，毗邻「中大、中大医院、科学园」三大重镇，内地留学生、科研人员及医护人员的庞大需求，基本上已完全消化区内的租盘供应。

目前白石角住宅实用呎租已高达40至60元水平，租金回报媲美市区核心地段。约300方呎的一房单位月租普遍由1.4万元起步；约400方呎的两房单位则达1.7万至1.8万元。徐家伦提到一个有趣的市场现象：由于内地生多数倾向拥有私人空间而不愿合租，因此对一房单位需求极度殷切。在庞大需求及新站效应叠加下，业主叫租进取，预计个别一房单位的月租有望进一步攀升至1.6万至1.8万元，直逼两房租金水平。

盘源极度枯竭 全区吉盘仅余个位数

虽然租金屡创新高，但区内租盘却出现严重供不应求。中原数据显示，白石角6月份的租务成交约为160至170宗，按年轻微回落一至两成。徐家伦解释，交投下跌并非需求减少，而是早几年经代理租入单位的内地生，今年大批选择直接与业主续租，导致市场流转的租盘大幅减少。

现时白石角的放租盘极度稀缺。徐家伦透露，目前要在市场上寻找可即时睇楼的「吉盘」，整个白石角区恐不足5个，「盲抢租」情况将在暑期租务旺季持续上演。

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