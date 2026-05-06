上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million

香港楼市复苏，租金持续高企，但却令不少港漂生活成本增加。3年前由上海来港、现职传媒业的Jack（化名）现时在港每月交租逾8,000元，几乎占去其收入一半，令他坦言「生活压力巨大」，甚至萌生「无数次想要搬去深圳」的想法。他又认为，香港公立医疗不及内地便利，但「有钱有保险，在香港其实医疗是不错」。尽管如此，他接受《星岛头条》访问时坦言，香港吸引力在于税率低、旅游便利，以及能为下一代提供「没有那么内卷」的教育平台，坚定要拿取永居身份，并视之为走向国际的跳板。

初来港房间面积 仅如老家厕所

早于2023年，Jack初到香港在港大攻读新闻系硕士时，与两位同学合租坚尼地城一个仅400呎的三房单位，月租高达22,500元，一人便需要承担约7,400元。尽管对香港的昂贵租金早有心理准备，但仅70呎的房间还是给了他一记当头棒喝。Jack回忆起当时情景，语气带着苦笑，「我第一次进到我的房间时，其实是很崩溃的，面积大概就只有70呎，差不多是我上海家中厕所大小，行李箱都摊不开。我当时想，哗，我要在这个环境下住一年吗？」

早于2023年，Jack初到香港在港大攻读新闻系硕士时，与两位同学合租坚尼地城一个仅400呎的三房单位。

租金步步攀升 人工原地踏步

毕业后，为了方便伴侣，Jack搬去中环，月租分摊增至8,000元，几乎占去他当时月薪的一半。高昂的成本让他无数次计划搬去深圳，但最终还是被现实拉回，「我做新闻的，即使是台风天也要上班，而且每天跨境通勤的时间太长了。」他还计算过，深圳租金加上两地通勤路费，与香港的租金相差不远。

如今，Jack与一位本地室友合租在奥运站附近，这是他来港后的第三个住所，租金分摊涨至8,400元。他无奈表示，「工作两年，租金步步攀升，人工却原地踏步，必须过很简朴的生活，不然就要问父母要钱。」

在港就医与内地截然不同

除了住屋，医疗亦是港漂生活的重要一环。最初抵港时，Jack在内地刚做了小手术，身体仍有创口，需要定期到医院换药。不幸有次换药正值十号风球，所有邻近诊所都关门了，只可去玛丽医院的急症室。前往途中他已觉绝望，因为横风横雨，全身湿透，加上当时仍未办理香港身份证，只有「行街纸」，被收取非本地居民逾千元的价格，期间又因伤口小而被急诊人员嘲笑，他形容「当时我是觉得好黑暗的。」

事实上，在光顾公立医院急症室前，Jack曾到私家医院换药，仅一次花费高达900多元，但胜在排队时间短、服务好。他直言在香港就医与内地的感受截然不同，认为「跟内地比的话，一定是没有那么快捷的」。他又指，「在内地大病小病，肯定都是想先找三甲的公立大医院，因为内地的私立医院好像感觉不太正规。」而在香港，很多人都会选择去私家医院就诊，虽然贵、但服务好，排队时间短，若有保险更不用花太多钱。

Jack直指，对于普罗大众，若非「快死了」，单靠公立医疗「效率就不太高」，亦是近年很多港人选择北上看病的原因之一。

认同政府调整公立医疗收费

综合多次经验，Jack总结，「有钱有保险，在香港其实医疗是不错」。但他直指，对于普罗大众，若非「快死了」，单靠公立医疗「效率就不太高」，亦是近年很多港人选择北上看病的原因之一。基于轮候时间长及不想跟大家抢资源的想法，他坦言会尽量避免公立医院，现时主要依赖公司保险解决医疗所需。他认为，「公立医院面对的是系统性的问题，源于长期的医疗人手短缺，以及庞大的人口基数，非单一政策可轻易解决。」不过，他认同政府近年调整收费等措施，有助分流非紧急个案，「对真正有需要的人是好的」。

「不拿香港永居就太亏了」

来港三年，Jack对香港社会的观感，亦由最初的「好凶、好难相处」，转变为欣赏港人的正义感与热心。他笑言，初时觉得港人不易亲近，但深入接触后，「发现他们其实都是很好的人，只是对不熟的人会那样。」更让他欣赏的，是香港社会普遍的「松弛感」，「这里的人很接地气，对外貌没有很强的执念」，相比内地盛行的「网红经济」，这种务实的态度让他感到自在。

来港三年，Jack对香港社会的观感，亦由最初的「好凶、好难相处」，转变为欣赏港人的正义感与热心。

尽管对社会有正面观感，但他将香港视为人生的「跳板」，希望日后机会移民海外。不过，目前取得香港永久居民身份是其首要任务，并直言「我已经在港三年了，不拿永居太亏了」。

对于外界或质疑他「拿完香港福利就走」，他反问，「你让我说，政府给了我甚么福利呢？我也说不上来。」Jack认为，「在大量港人移民海外的背景下，香港肯定需要一些新的劳动力作补充」，并强调「我们上班也是在产出内容，也是对香港在做一些贡献」。

记者：Million

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