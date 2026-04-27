丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流

政府近年推出多项输入劳工措施，以纾缓本港多个行业的人手短缺，当中物业管理业亦包括在内。九龙湾丽晶花园近日引入外劳保安员到屋苑工作，业主立案法团昨日在社交平台交代有关安排，指管理处已为该批保安员进行第二次培训，并由周一（27日）起分阶段投入服务，主要负责屋苑外围岗位，仅少数会进入大厦座头替更。

称熟广东话 已完成本地保安员课程

丽晶花园业主立案法团昨日在社交平台发文表示，该批外劳保安主要来自广东省珠三角地区，包括江门、新会及阳江，全部能操流利广东话，并已完成香港保安员QAS课程及领取保安员证书。法团亦要求管理处，大厦座头保安仍须以本地员工为主，以确保当值人员熟悉该座大厦及居民的实际情况。

近3年换逾200位外围保安员

根据丽晶花园管理处报告，法团表示聘请外劳最大原因是香港保安员多数倾向兼职工作，自2023年管理处接手保安工作以来，3年多已经更换了200多位外围保安员。外劳保安员除解决「请人难」，亦可保证长期有全职保安员服务屋苑，以确保屋苑安全。

法团续称，根据初步观察，这批外劳保安相对年轻，且「广东话对答如流，反应亦相当好」，未来将持续与管理处检视其工作表现。

业主不满：悭咗几多钱？

帖文发出后，随即引起网民及居民热议。有住户对引入外劳的成本效益提出质疑，直言「悭咗几多钱？不如连管理处员工、维修工都换埋！」也有人指出，管理公司屡称「请人难」，核心问题可能在于薪酬待遇欠缺竞争力，批评管理处「有没有检讨过是甚么问题？薪酬低还是管理层问题？所有都是借口，最主要目的是压低薪酬！」

法团吁观察表现

面对居民的疑虑，法团回应指，多年来一直要求物管处理驻员保安、座头、工程人员、物管主任转职太密、空缺太多、质素参差等问题，惟「没法解决」，认为「香港身份证的员工也不一定会讲广东话，反而近日清洁外判引入外劳的确见得到工作态度及水准的改善，加上外劳必须完成任期，所以工作态度认真亦会接受意见改进」，法团认为「不妨放下偏见，先公平观察他们的表现再作定夺。」

对于管理费的争议，法团澄清，聘用外劳的总体支出其实与聘用本地员工相若，与管理费升幅并无直接关系，屋苑的主要支出仍落在维修保养上。

最后，法团强调目前的安排是「一班热心业主尽力平衡各种情况而作出的理性决定」，不带多余情绪。法团欢迎业主积极加入法团参与屋苑事务，并表明日后仅会就理性的讨论与分析作回应及跟进。

另一方面，法团亦在Threads帖文补充，称是次安排的决定及执行者，实际上是管理公司，即泓建物业管理有限公司，法团本身并无决定权，而发文目的主要是向住户转达相关资讯。根据政府《建筑物管理条例》指南及其他公开资料，公契经理人的委任如要终止，通常须经法团业主大会过半数票通过，并获不少于50%业权份数支持；而丽晶花园过往公开帖文及报道亦曾提及，撤换泓建未取得足够50%业权份数支持。

《星岛头条》已就此事向丽晶花园管理处查询，暂时未有回复。