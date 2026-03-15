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浅水湾嘉麟阁3650万易手 持货近14年赚15%

楼市动向
更新时间：09:02 2026-03-15 HKT
发布时间：09:02 2026-03-15 HKT

豪宅有价有市，市场消息透露，浅水湾嘉麟阁2座中低层B室，面积1,390方呎，原则3房间隔，最新以3,650万易手，呎价约26,259元。翻查成交资料，原业主于2012年6月购入上述单位，当年购入价3,180万，持货近14年转售，帐面获利470万，期内单位升值约14.8%。

中半山皇朝阁1380万沽出

消息又称，中半山皇朝阁高层D室，面积636方呎，最新以1,380万沽出，呎价约21,698元。据悉，原业主于2020年12月斥资1,580万购入上述单位，持货逾5年转售，帐面蚀让200万，期内单位跌价约12.7%。

西贡匡湖居持货11年微蚀

世纪21奇丰营业董事廖振雄表示，西贡匡湖居1期单数临海洋房，面积1,048方呎，最新以2,390万成交，呎价22,805元。据了解，原业主于2015年4月购入上述物业，购入价为2,438万，持货11年转售，帐面轻微蚀让48万，期内仅跌价2%。
 

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