商厦造价高位回落4成 金融机构纷斥巨资购入自用 大新逾8亿承接黄竹坑甲厦10层

踏入近年，市场录一宗大手买卖，大新金融（440）斥资逾8.38亿元，向伟华集团购入黄竹坑全新甲厦伟华汇一篮子商厦物业，该宗交易为非核心商业区商厦市场注入动力。业内人士指，近年商厦买卖活跃，有见商厦造价高位跌40%，金融机构纷出手自置物业，并以大楼面受追捧。

大新金融8.38亿购黄竹坑伟华汇

黄竹坑香叶道36号伟华汇6至18楼合共10层，连同地下商舖，由大新金融（440）以逾8.38亿连同大厦命名权、20个车位及相关广告位购入，物业总面积117672方呎，呎价约7128元。

莱坊商业物业市场董事总经理夏博安表示，随着市场气氛改善，预期在用家需求及投资意欲回升带动下，今年写字楼成交有望上扬。

尖沙咀全幢厦7.9亿易手

黄竹坑商厦家买大新金融为上市公司，大新金融王守业家族相关人士，早前私人购入尖沙咀堪富利士道1至2A号全幢全新商厦年前放售，全幢作价约7.9亿，平均每呎1.35万。王守业为大新银行集团创办人兼主席，为人所熟悉的是，2008年被《福布斯》列为香港首40大富豪，当年身家约10亿美元。

近年商厦交投畅旺，去年全年市场录6宗造价10亿或以上商厦成交，总涉资逾211亿，买家为中资或本地用家为主，当中至少5宗由用家承接，随着写字楼价格由高位暴跌逾40%，用家把握时机置业，交易金额十分巨大。

置地公司率先在去年4月售出中环交易广场一期42至50楼写字楼连平台部分舖位，买家为港交所，物业作为自用，作价63亿。而同系文华东方的铜锣湾全新商厦港岛壹号中心，10月获中资阿里巴巴和蚂蚁集团购入13层楼面等，作价72亿，作在港的大本营。

京东亦购入中环中国建设银行大厦一半权益。还有，中环皇后大道中122至126号尚至医疗大楼全幢今年8月以逾10亿元易主，由中资券商东吴证券（香港）购入自用。业内人士表示，由于市况不济，政府暂缓商厦土地供应，写字楼库存逐步减少，租金有机会止跌回升，相信最坏时间已成过去。

华侨银行11.6亿购湾仔商厦

英皇国际以11.6亿向华侨银行出售位于湾仔中国华融大厦，华侨银行香港企业银行及金融机构高级董事总经理韦耀早前指，集团是次购入物业自用，又指香港为该行双枢纽之一，会继续投资在港设施支持业务，交易亦反映集团对香港的信心。

大买卖带动黄竹坑区 业界料商厦租金回稳

近来商厦市况不景，黄竹坑商厦空置率一直高企，租金受压，随着大新金融购入大楼面兼大厦命名权，交易为区内商厦市道带来生气。

美联商业高级营业董事萧惠碧表示，黄竹坑工业区转型商业区，近年甲厦落成，租金确实有压力，大新金融买下甲厦楼面及命名权，多一名大型用家迁入，不但吸纳部分楼面，对区内市况带来正面作用，相信会带动相关的行业进驻。

她又说，随着黄竹坑区发展趋向成熟，预期租金逐步回稳。事实上，区内甲厦租盘多，但大型连命名权供出售的盘源少，很多大业主都无意出售。用家钟情大楼面连命名权，惟寻得心头好不容易，不论核心或非核心区，盘源皆有限。

伟华汇录3.6万呎大手租赁

黄竹坑伟华汇于2024年落成，去年9月，该厦录得入伙以来最大宗租务，该厦19、20及21楼全层，每层面积约1.2万方呎，合共面积约3.6万方呎，以每平方呎约20元租出。新租客为瑞士跨国企业DKSH，该集团主力采购、市场推广与销售、电子商务等，该企业目前使用同区南汇广场作办公室。

伟华汇前身为信诚工业大厦，伟华集团早于2013年展开收购，直至2020年获批重建，连同收购及建筑，总投资额达约40亿，楼高27层，提供总面积约30万方呎。2024年业主进行招租，其中1层获金融机构由中环迁入，另一间科技公司承租全层，由同区迁入。