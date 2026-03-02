申请按揭不用交银行月结单? 认识全新「户口互联」 简化信贷程序｜王美凤

随着银行数码化及开放银行发展越见成熟，金管局与银行早于2024年开始推出了现名为「户口互联」（Inter-Account Data Sharing，简称IADS）之先导计划，简单来说就是跨银行的帐户数据共享，用户可在自己意愿下以数码化形式向银行分享于其他银行的帐户资料。截至现时阶段，IADS为银行用户带来了甚么新体验及好处呢?

可授权将名下不同银行帐户连结

首先，用户可在手机银行查阅自己的跨银行帐户，当中用户可选择授权将其名下不同银行帐户连结，以便在e-banking/手机银行帐户便可一并查阅名下多个银行帐户资料，更轻松地掌握个人整体财务状况。

现时，用户一般可在手机银行介面，简单进行上述操作，当中用户有全面的控制权，包括选择互联哪间银行哪些户口，并可随时取消有关授权。

有银行已将户口互联功能延伸至信贷申请方面，当中包括按揭或私人贷款、信用卡申请，申请人可选择授权让银行透过IADS存取其在不同银行的帐户资料，好处是银行可更快速直接取得相关资料，申请人亦可减少甚至免却再自行准备纸本或电脑取得之银行月结单或帐户纪录文件。现时按揭申请人一般需向银行提交3个月（固定入息人士）或不少于6个月（浮动入息人士）的薪金入帐银行纪录，又或因应申请人的信贷使用状况需了解其更多的财政纪录。

透过IADS，银行可直接从申请人帐户查阅所需纪录包括薪金入帐、交易纪录及帐户结余状况等，除了让过程更便捷外，亦可加快银行审批流程，减少因等待文件、检阅及输入资料、补交文件等耗时情况，并可加强资料的准确性，申请人有机会更快获批有关贷款。

目前IADS运用于按揭申请仍属初步阶段，但金融科技发展快速，以追求更高效便利的配套，并与世界的数字经济发展步伐一致，相信稍后会逐步推进实施，日后若有更多资讯让用户明白IADS的好处以及了解其保安上的严谨，将有助带动计划的普及化。

IADS除了应用于个人用户，亦应用于企业及中小企用户，尤其对于公司及中小企用户，IADS可帮助商户更快获批及取得银行融资。

商户透过IADS便可快速授权银行查阅不同银行的户口资讯，更快整合帐户数据及掌握申请商户的财务状况有助简化信贷程序。据悉，自IADS分阶段推出以来，一些银行已透过跨银行的数据分享处理多个中小企贷款并加快审批程序。

王美凤

中原按揭经纪董事总经理

相关文章：买楼收租需求持续上升 租值可当入息申按揭 未签租约点样计？

相关文章：退休买楼收租如何申按揭 每月租金可当入息 连租约与否成关键

相关文章：低捞另类单位必读 半契楼随时无权居住 无契楼反可做按揭？｜王美凤