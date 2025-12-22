Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾怡和街地舖月租33万 曲奇四重奏进驻 平均每呎660元

楼市动向
更新时间：11:46 2025-12-22 HKT
发布时间：11:46 2025-12-22 HKT

踏入年底消费旺季，部分行业仍积极扩张，铜锣湾怡和街一个地舖，建筑面积约500方呎，以每月逾33万租出，较旧租金加幅10%，新租客「曲奇四重奏」，为近年迅速冒起的曲奇店。

上址为铜锣湾怡和街2至6号英光大厦地下3号舖，建筑面积约500方呎，现址唐记包点，市场消息透露，该舖位以每月逾33万承租，平均呎租660元，租客「曲奇四重奏」由前港姐谢宁与友人创立，近年迅速冒起，成为游客追捧的香港手信。

较旧租加幅10%

该舖旧租客唐记包点，2020年6月疫市期间，以每月28万承租上述位，及至2023年3月以每月30万续租，唐记售卖中式包点、点心及盅头饭等，于民生地段及港铁站广开分店。

平民大众食店与核心贵价舖有点格格不入，只因疫市期间「摄位」进驻，至今一做五年，今番「曲奇四重奏」提价逾10%进驻。该舖再对上租客为连锁甜品店许留山，2013年高峰时月租高达80万，最新租金较高峰期跌59%。

该舖位于崇光百货对面，位处铜锣湾闹市黄金地段，同一幢大厦1号地舖，建筑面积约300方呎，由新加坡肉干品牌「美珍香」承租17年，2012年10月舖市高峰期以每月110万续租，呎租高达3667元，膺全港「呎租舖王」第一位，轰动市场，美珍香今年5月以每月36万续租。

每月30万租MPM Plaza地舖

「曲奇四重奏」目前15间分店分布全港，连同上述英光大厦地舖，拓展至16间，该店近期迅速租舖，包括承租旺角文华商场 MPM Plaza砵兰街与奶路臣街交界地舖，建筑面积680方呎，月租逾30万，旧租客为龙津风味美食，月租约28万。

