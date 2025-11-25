港漂妈北区揾楼连睇7放盘 称楼价比深圳口岸附近低 「帮人交租不如买一套」｜区区睇楼

上水及粉岭等新界北区楼价相对市区较低，加上邻近罗湖及落马洲边境，一直吸引不少内地客留意。近日一位从内地嫁到香港的港漂妈妈在小红书上分享在上水睇楼的经过，并指「太难了」、「上水真的没有笋盘了吗」。其后《星岛头条》向该博主作进一步查询，她表示曾考虑在深圳口岸一带租楼，但比较后发现北区楼价比深圳口岸附近更低，加上每天要跨境通勤，最终决定在港置业，认为「与其白白帮人交租几年，不如买一套自己单位，租得起也供得起，只要凑齐首期就行」。

90后中港夫妇拟400万置业

陈女士（化名）来自广东东莞，同为90后的丈夫从事外贸业，每月收入约5万元。现时陈女士与儿子留在内地居住，而丈夫因工作需要留港，只在周末返内地。随著儿子明年将来香港升读小一，亦计划结束两地分居生活，因此两人打算在上水或粉岭置业，预算约400万元，一方面方便照顾居于上水的家人，另一方面，考虑到陈女士偶尔要往返内地工作，若居于上水可大幅缩短跨境通勤时间。

她在网上发布的影片中透露，夫妇二人先后参观了7个放盘，其中第一个是楼龄逾30年的上水名都，实用面积约372方呎，间隔分明、采光尚可，但因欠缺打理，感觉偏旧。

上水名都第一个单位

第二个属于同屋苑的不同座数单位，面积相若，但附设简约装修，气氛明亮、空间感更佳。至于参观的第三个放盘，她在影片中表示忘记了属于哪个屋苑，但也是在上水站附近，面积约390方呎，惟整体观感也是一般。

上水名都第二个单位

上水第三个单位

最喜欢御皇庭单位 惟超出预算

直到参观位于御皇庭的放盘，认为是整天最喜欢的单位，无论是屋苑设施还是单位间隔都符合需求，但售价超出了预算，而且代理指该屋苑盘源稀少，业主「一点都不肯讲价」。

御皇庭单位

下一个放盘单位则位于碧湖花园，虽然价格比较优惠，面积亦较大，实用面积约440方呎，但她对钻石形设计有保留。至于最后参观的两个单位，她指不太方便拍摄，亦没有多作讲解，整体而言还是较喜欢御皇庭的单位。

碧湖花园单位

不太在意楼价 「觉得合适就买」

其后陈女士接受《星岛头条》访问时提到，曾考虑在深圳口岸一带租楼，但比较后发现，深圳口岸附近楼价动辄四、五百万，且多为旧楼，反观北区一带物业价格更低，「虽然不少人说买上水不如买深圳，但我们觉得工作生活都在香港，还是住香港方便」。

她又认为，目前楼价回落，是「刚需入市」的好时机，「有人说楼价已回升，有人说还会跌，我们不太在意，觉得合适就买」。

御皇庭2房近日420万成交

翻查资料显示，现时上水一带的主要私人屋苑包括御皇庭、上水中心、皇府山、上水名都及奕翠园等。市况方面，粉岭上水区本月暂录约106宗二手成交，较上月同期增约9成多。

美联物业粉岭-云向花都广场分行区域经理吴伟文表示，御皇庭2座中层B室近日以420万元成交，实用面积415方呎，2房间隔。据悉，买家为区内首置客，钟情屋苑周边配套，遂议价30万元，以420万元承接，实用呎价约10,120元。资料显示，原业主于2011年以233.8万元买入单位，持货14年，帐面赚186.2万元。

至于毗邻上水港铁站的上水中心近日亦有成交，单位为2座高层A室，实用面积351方呎，2房间隔，开价约450万元，议价后以438万元易手，实用呎价12,479元。周雪雯指，新买家为内地客，为方便女儿在港上学，见放盘价钱合理，位置方便来往中港两地，间隔合用，即购入单位自住。据了解，原业主则于2012年以268万元购入上址，持货约13年，是次易手账面上获利170万元离场，单位期内升值63.4%。

