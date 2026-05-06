传DeepSeek获国家大基金出手领投 首轮融资估值高达450亿美元

内地AI科创DeepSeek据报正筹备首轮外部融资，而且中国国家集成电路产业投资基金（国家大基金）正洽商领投，预料该轮融资将令DeepSeek估值高达约450亿美元（约3,510亿港元）。不过，目前融资具体细节及参与阵容尚未最终敲定，而DeepSeek创办人梁文锋料将以个人名义参与本轮注资。

国家大基金一直支持晶片发展

综合外媒报道，「国家大基金」一直为内地推动晶片产业发展、寻求替代美国技术的重要推手，若大基金最终落实入股，将凸显中国对该公司的高度重视。事实上，DeepSeek在发布最新V4模型时，已公开强调其技术兼容由华为所研发的国产AI晶片。

除国家大基金外，报道指腾讯（700）及阿里巴巴（9988）目前亦正商讨参与这轮融资。惟目前DeepSeek、国家大基金及腾讯均未有就相关传闻置评。

DeepSeek积极拓展「代理AI」

报道指出，DeepSeek母企为量化私募机构「幻方量化」，由梁文锋于2023年创立。该公司于2025年1月推出突破性的AI模型，在内地获取国际尖端晶片及人才受限的情况下，仍能展现出媲美美国竞争对手的效能，震惊全球科技界。

报道进一步提到，随着OpenClaw等技术冒起，带动市场对毋须人类干预即可执行任务的软件需求，DeepSeek目前亦正积极拓展「代理AI」领域。截至今年3月，公司已发布逾10个相关的职位空缺。为支持在新领域的扩张，该公司正积极筹集资金及建立合作伙伴关系，冀借此获取由阿里巴巴和腾讯等数据中心营运商所提供的庞大且昂贵的算力资源。