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苹果据报允许用户选择外部AI模型 内部测试与Google和Anthropic整合

商业创科
更新时间：10:01 2026-05-06 HKT
发布时间：10:01 2026-05-06 HKT

据彭博引述消息报道，苹果将允许用户从一系列外部人工智能（AI）服务中进行选择，以支援其软件中的各项功能，以推进将旗下设备转变为综合AI平台的策略。有知情人士透露，目前苹果已在内部测试至少与Google和Anthropic整合；在iOS 27中，苹果将此功能称为「扩充功能」。

生成和编辑文字及图像等任务

报道指出，用户将能够从多个第三方AI模型中进行选择，用于生成和编辑文字及图像等任务。该变化预计将于今年秋季应用于 iOS 27、iPadOS 27 和macOS 27。

今年3月已有报道指出，苹果计划向外部AI助手开放Siri，以强化iPhone作为AI平台地位；而在2024年推出的Apple Intelligence平台，目前在Siri、「写作工具」和「图乐园」等功能中，ChatGPT是唯一第三方聊天机器人选项。

报道提到，有关举措都是苹果力求在AI市场占据优势的一环，但方式有所不同，该公司并没有自行开发最好的AI软件和服务，而是致力于让用户在其设备上轻松找到各种各样的选择。

不对第三方模型生成内容负责

iOS的更新将允许用户从选择加入的AI模型提供者中进行选择，而这些提供者将透过在其App Store应用程式中新增支援来加入。不过，苹果计划告知用户，公司不对第三方模型生成的内容负责。

另外，该公司正在准备在App Store中开辟一个专区，重点推荐相容的AI应用，但仍将继续提供自家开发的AI模型。
 

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