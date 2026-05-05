WeChat Pay HK五一交易笔数增78% 内地客赴韩交易多1.5倍

今年「五一」黄金周，内地入境旅游和出境旅游均保持强劲势头。据腾讯（700）旗下的微信公布的《五一数据报告》显示，假期首三日（5月1-3日），香港居民使用WeChatPayHK的交易笔数同比增长78%；出境游方面，中国游客赴韩国和马来西亚旅游的交易量与去年同期相比分别增长了1.5倍和1.4倍。

奶茶超市盲盒成港人入境主要消费

港人入境消费意欲高涨。五一期内，香港居民使用WeChatPayHK的交易笔数同比增长78%，其中，瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬、名创优品、山姆会员店、永辉超市、泡泡玛特等商户表现亮眼，喝奶茶、逛超市、拆盲盒，体现出港人融合大湾区的精彩生活。

境外人士用微信支付大增58%

同时，境外人士使用微信支付「外卡内绑」交易笔数按年亦上涨58%，入境游用户日均使用小程序次数同比增长42%。其中，外卡游客在广州使用微信支付交易的笔数同比增长68%。微信指出，伴随免签政策的利好与广交会的溢出效应，预计入境游热度还将持续攀升。

电商餐饮本地生活是入境旅客主要消费行业

从行业分布看，数据显示入境游客使用微信支付交易笔数排名前三的行业分别是电商、餐饮和本地生活综合服务。微信指，便捷的支付体验正在帮助境外游客更顺畅地融入本地生活，也让商业、餐饮和服务行业更直接地享受到入境游增长带来的红利。

韩国马来西亚成内地客出境游首选 演出赛事带动消费

另外，距离较近、签证便利的地区是内地游客出境游的首选，内地游客在中国港澳、韩国、泰国、马来西亚、新加坡使用微信支付完成的交易笔数较多，其中在韩国和马来西亚完成的交易笔数同比分别大涨1.5倍与1.4倍，新加坡地区小程序交易笔数同比增长超5倍。

微信报告还显示，与过往「打卡式」旅游不大相同，今年五一假期，内地游客「为内容而出发」的趋势愈发凸显，演出赛事、地方美食、特色文化景观等对城市消费的带动效应显著。期内，微信支付演出赛事行业交易笔数按月上涨1.53倍，用户在视频号发表「粤BA」（广东省城市篮球联赛）相关主题短视频相比放假前三天上涨1.75倍，「苏超」上涨1.03倍。