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汇控指香港业务增长势头持续 商业房地产拨备降 「经济前景非常乐观」

商业创科
更新时间：20:50 2026-05-05 HKT
发布时间：20:50 2026-05-05 HKT

汇丰控股（005）的香港业务首季录得除税前利润25.89亿美元（约201.94亿港元），按年升4.7%。期内，收入增2.5%至40.24亿美元，预期信贷损失减少34.2%至2.08亿美元。集团财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）表示，香港经济前景非常乐观，且见全球投资者，尤其美国，重新对香港感兴趣，其香港业务首季良好的增长势头亦持续至4月。

期内，按固定汇率基准计，汇控香港业务的银行业务净利息收入29.05亿美元，按年减少1.9%，主要原因是减息环境下存款收益率受压，以及首季的1亿美元一次性不利影响，抵销存款结余增长的影响。费用及其他收入为11.19亿美元，上升17.4%，主要受财富管理业务收入增加所带动，反映客⼾活动增加及投资资产结余增长，带动投资产品分销表现强劲。

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住宅楼市价量好转 写字楼回稳

香港业务首季整体预期信贷损失减少，反映香港商业房地产行业的复苏情况较为良好。期内，香港商业房地产相关的信贷减值贷款为60亿美元，低于去年全年的63亿美元，拨备近乎零。郭珮瑛指出，首季香港商业房地产拨备非常少，主要由于住宅市场价量均有实质进展，零售物业也连续10个月有增长，今年迄今增长12%；中环写字楼的交易量不俗，空置率正在下降，但新界和东九龙的空置率仍有压力，所以尚未完全走出周期，惟已开始见到回稳。

营业支出增加8%至12.27亿美元，乃由于持续投资于财富管理业务、分阶段计算与表现挂钩之应计酬劳，以及通胀效应所致。

相关新闻：汇丰首季税前利润跌1%逊预期 每股派息10美仙

CFO郭珮瑛：美资重拾对香港兴趣

她指，尽管全球不确定，惟整体上香港的经济实力和增长前景非常乐观，经济师预测今明两年香港GDP分别增长2.7%及2.8%。即使近期市场波动，但IPO活动依然活跃，南向通资金持续稳定流入，港元拆息又企稳于约2.5厘，更重要是看到全球投资者，尤其美国投资者，重新对香港感兴趣，为香港经济、汇控的香港财富管理等业务提供强大基础。事实上，香港业务首季表现良好，并持续至4月。

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