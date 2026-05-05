K11 MUSEA五一黄金周旅客消费额增1.25倍 有豪客花近200万

新世界（017）表示，今年五一黄金周期间，旗下零售地标K11 MUSEA在品牌升级计划带动下，成功提高访客消费意欲并刺激销售增长，据其统计，K11 MUSEA于五一黄金周首4日中，旅客消费额按年增1.25倍，当中最大额消费更近200万元。各商户类别中，国际奢侈品牌销售继续保持强劲，按年大增近2倍，钟表珠宝品牌亦按年上升近90％，而美妆、运动等一般零售类别及新进驻餐厅，亦录得双位数按年增长。

CEO黄少媚：品牌升级成功 吸高端客群

新世界行政总裁黄少媚表示，K11 MUSEA起动品牌升级计划下，成功在五一黄金周期间，汇聚涵盖旅客及市民的高端客群，刺激销售增长，可见K11 MUSEA的发展方针及市场策略，一直对市民、旅客及各大品牌具强大吸引力。她称，未来会持续透过品牌升级及合作，巩固K11 MUSEA奢华零售、时尚品味及高端体验的零售地标地位。

新店会员销售增逾50％

新世界指，K11 MUSEA计划今年内完成首阶段的品牌升级计划，当中不少国际奢侈品牌都在五一黄金周前夕纷纷完成迁址升级，包括Balenciaga的全港首间复式双层专门店、Delvaux的全新旗舰店、Tory Burch的全港最大精品店等，有效刺激整体访客的消费意欲。

该集团统计，K11 MUSEA于五一黄金周首4日中，代表高端消费层的黑卡会员消费按年增近一倍，当中最大额消费更近200万元，大部分黄金周前夕新开业或重新开幕的店舖，于黄金周首4日均录得超过50％的增幅。

多个零售类别按年双位增幅

新世界续指，K11 MUSEA成为多个外国知名时尚品牌进军大中华市场的海外首店，今次五一黄金周期间，多个零售类别均有按年双位增幅，美妆类别增幅为23％，运动品牌类别更有近一倍增长。至于今年新进驻的餐厅于黄金周期间，生意按年增幅逾50％；另外场内亲子乐园及戏院消费按年合共增长30％。

该集团表示，K11 MUSEA在今年上半年的新春黄金周及五一黄金周，都相继续有亮眼表现，随著首阶段品牌升级计划料于今年底完成，将有更多国际一线奢侈品牌进驻，集团相信K11的零售业务会持续稳定上扬。