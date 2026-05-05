怡斯莱可持续航油基地落户东莞 港投指近年重点支持公司：体现战略组合布局

中华煤气（003）孵化的可再生燃料公司怡斯莱，宣布落户东莞生产可持续航空燃料。有份投资怡斯莱的港投公司指出，有关举措体现了港投将新能源及绿色科技列为核心投资赛道之一，建立全链条战略组合。

分阶段前瞻性模式建投资组合

港投公司行政总裁陈家齐表示，在行政长官的支持下，港投公司将新能源及绿色科技列为核心投资赛道之一，聚焦可持续航空燃料、清洁能源、绿色材料等前沿领域，以分阶段、前瞻性的投资模式建立全链条战略组合。她称，港投公司自2024年起重点支持怡斯莱，正是这一布局的重要体现。

相关新闻：煤气旗下怡斯莱落户东莞 李家超：大湾区拓可持续航空燃料里程碑

她指出，这次合作反映香港政府行政主导的示范案例，是香港和东莞政府有为政府结合高效市场的结合，并充分突显香港主动对接国家「十五五」规划、配合国家零碳目标的方向。

香港怡斯莱公司举行落户东莞生产可持续航空燃料的投资意向书签署仪式。

陈家齐：加速推动绿色技术商业化地

陈家齐又提到，港投公司正加速推动资本、国际化平台与全球人才网络的深度融合，定向赋能具有突破性的绿色技术加快商业化落地，助力香港发展成为国际绿色科技和绿色金融中心，并更好服务国家的全面绿色转型。

港投公司是行政长官于2022年的《施政报告》中宣布成立，由特区政府全资拥有。港投公司指，全力贡献发挥香港作为国际金融中心、「超级联系人」及「超级增值人」的独特角色，以及资本引导与生态赋能的关键功能，全力协助重点企业完善国际化布局、拓展全球市场空间，并推动特区政府战略愿景与市场创新动能的高效叠加，达致多方共赢。