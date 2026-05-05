怡斯莱可持续航油基地落户东莞 港投指近年重点支持公司：体现战略组合布局
更新时间：20:11 2026-05-05 HKT
发布时间：20:11 2026-05-05 HKT
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中华煤气（003）孵化的可再生燃料公司怡斯莱，宣布落户东莞生产可持续航空燃料。有份投资怡斯莱的港投公司指出，有关举措体现了港投将新能源及绿色科技列为核心投资赛道之一，建立全链条战略组合。
分阶段前瞻性模式建投资组合
港投公司行政总裁陈家齐表示，在行政长官的支持下，港投公司将新能源及绿色科技列为核心投资赛道之一，聚焦可持续航空燃料、清洁能源、绿色材料等前沿领域，以分阶段、前瞻性的投资模式建立全链条战略组合。她称，港投公司自2024年起重点支持怡斯莱，正是这一布局的重要体现。
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她指出，这次合作反映香港政府行政主导的示范案例，是香港和东莞政府有为政府结合高效市场的结合，并充分突显香港主动对接国家「十五五」规划、配合国家零碳目标的方向。
陈家齐：加速推动绿色技术商业化地
陈家齐又提到，港投公司正加速推动资本、国际化平台与全球人才网络的深度融合，定向赋能具有突破性的绿色技术加快商业化落地，助力香港发展成为国际绿色科技和绿色金融中心，并更好服务国家的全面绿色转型。
港投公司是行政长官于2022年的《施政报告》中宣布成立，由特区政府全资拥有。港投公司指，全力贡献发挥香港作为国际金融中心、「超级联系人」及「超级增值人」的独特角色，以及资本引导与生态赋能的关键功能，全力协助重点企业完善国际化布局、拓展全球市场空间，并推动特区政府战略愿景与市场创新动能的高效叠加，达致多方共赢。
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