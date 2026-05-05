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新世界指有买家接洽香港酒店资产 澄清未订协议 市传洽售3酒店总值156亿

商业创科
更新时间：22:53 2026-05-05 HKT
发布时间：15:53 2026-05-05 HKT

新世界（017）表示，注意到有媒体报导揣测该集团可能出售其部分香港酒店资产的权益，经作出合理查询后，澄清尽管有潜在买家不时就该公司的各项资产进行接洽，包括香港酒店资产，但截至目前，尚未就任何出售事项订立根据上巿规则须予以披露的协议。

新世界：不时收到接洽

新世界表示，建议股东、债务及其他证券持有人及潜在投资者，不要依赖有关该集团的市场传言，任何资讯仅应以官方公告为准，而股东、债务及其他证券持有人及潜在投资者，于买卖证券时务请审慎行事。

涉及君悦酒店等3项资产

据彭博引述消息报道，新世界正在洽谈出售其在香港3家酒店组合中持有的50%股份，当中包括君悦酒店、万丽海景酒店和九龙凯悦酒店，总价值达20亿美元（约156亿港元）。报道提到，阿布达比投资局持有该投资组合的另一半。

新加坡Aravest Pte成潜在买家

报道指出，潜在买家包括总部位于新加坡的Aravest Pte，为一家房地产管理公司，管理约93亿美元资产；而新世界在扣除债务后，预计交易将获得约3亿美元现金。不过，谈判正在进行中，仍有可能破裂。

截至去年底，新世界净债务约1,227亿元。
 

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